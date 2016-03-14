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债券 | 2016年 3月 14日 星期一 09:40 BJT

英国经济：若官方数据计入网络活动影响，经济增幅会更高--报告

路透伦敦3月11日 - 前英国央行副总裁宾恩在总结对英国经济数据的评估时表示，若官方数据恰当地体现网络活动的爆炸式增长，那么英国的经济增幅应该会再高一些。

宾恩说，如果国内生产总值(GDP)数据完全体现诸如音乐供应商Spotify和零售商亚马逊(Amazon.com)等公司的影响，则英国经济增幅应该会提高三分之一至三分之二个百分点。

“我并不是说英国国家统计局(ONS)的数据有误。这与GDP并不囊括这些大量的网络活动有关，”他在周五最终评估报告发布时说。

在英国经济统计数据遭到英国央行总裁卡尼等人的批评后，英国财政大臣奥斯本去年要求宾恩研究如何加以改进。(完) (编译 汪红英；审校 陈宗琦)

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