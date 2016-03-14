英国经济：若官方数据计入网络活动影响，经济增幅会更高--报告

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
路透伦敦3月11日 - 前英国央行副总裁宾恩在总结对英国经济数据的评估时表示，若官方数据恰当地体现网络活动的爆炸式增长，那么英国的经济增幅应该会再高一些。
宾恩说，如果国内生产总值(GDP)数据完全体现诸如音乐供应商Spotify和零售商亚马逊(Amazon.com)等公司的影响，则英国经济增幅应该会提高三分之一至三分之二个百分点。
“我并不是说英国国家统计局(ONS)的数据有误。这与GDP并不囊括这些大量的网络活动有关，”他在周五最终评估报告发布时说。
在英国经济统计数据遭到英国央行总裁卡尼等人的批评后，英国财政大臣奥斯本去年要求宾恩研究如何加以改进。(完) (编译 汪红英；审校 陈宗琦)
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
0150GMT * 可能还需要一些时间，但美元/日圆现在接近200小时均线 * 该均线切入位现在114.82，即将决定性向上突破？ * 美国公债收益率仍然是关键因素，今日走高，10年期公债目前在2.423%，两年期为1.215% * 115.00前方开始有阻力和卖压，上方有一些停止单 * 日本进口商仍在低接，明天薪酬结算日(Gotobi)会有更多买盘 * 上方亦有选择权相关卖盘，但买盘更大 (完) (编译 张涛；审校 陈宗琦)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23