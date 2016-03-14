中国新债：国开行周四将增发至多150亿元两期债，期限10年和20年

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
路透上海3月14日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(17日)招标增发总额不超过150亿元人民币两期债，其中10年期发行量不超过120亿元，20年不超过30亿元。
上述两期债为国开行2015年第18期 和2016年第5期 的增发债，票面利率3.74%和3.80%。
具体发行条款如下：
2015年第18期增发、2016年第5期债增发
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发行上限 10年：120亿元；20年：30亿元
期限/计息方式 10年/20年固息
招标时间 3月17日14:30-15:30
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 3月21日
起息日 10年：2015/9/10；20年：1/25
分销期 3/18-3/21
上市日 3月23日
基本承销额 不设立
付息频率 按年付息
发行人增发权利 保留
承揽费 10年0.15%；20年0.20%
--------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。