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亚洲 | 2016年 3月 14日 星期一 09:27 BJT

中国新债：国开行周四将增发至多150亿元两期债，期限10年和20年

路透上海3月14日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(17日)招标增发总额不超过150亿元人民币两期债，其中10年期发行量不超过120亿元，20年不超过30亿元。

上述两期债为国开行2015年第18期 和2016年第5期 的增发债，票面利率3.74%和3.80%。

具体发行条款如下：

2015年第18期增发、2016年第5期债增发

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发行上限 10年：120亿元；20年：30亿元

期限/计息方式 10年/20年固息

招标时间 3月17日14:30-15:30

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 3月21日

起息日 10年：2015/9/10；20年：1/25

分销期 3/18-3/21

上市日 3月23日

基本承销额 不设立

付息频率 按年付息

发行人增发权利 保留

承揽费 10年0.15%；20年0.20%

--------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

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