《香港报摘》--经济日报3月14日

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
* 要闻版头条：
--港股本周有三大关键：穆迪下调香港评级展望至负面、美日央行议息及货币政策，以及恒指占比三成蓝筹股本周放榜。投资界预期，降展望对港股影响微，环球央行仍处宽松则有利大市，料储局不加息，但蓝筹业绩表现料一般，港股冀在2万关水平稳中求突破。
* 其他：
--腾讯 将于周四公布去年第四季业绩，投资界预期网络广告业务升势续强劲，其中效果广告为主要动力，按年增长以倍数计。
--中国经济增长下滑，A股又表现呆滞，外资对投资内地充满戒心。交银施罗德认为，A股今年展开大升浪的可能性不大，惟内地市场波动性高，出现回报达10%至20%的反弹浪不足为奇。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。