《香港报摘》--经济日报3月14日

--港股本周有三大关键：穆迪下调香港评级展望至负面、美日央行议息及货币政策，以及恒指占比三成蓝筹股本周放榜。投资界预期，降展望对港股影响微，环球央行仍处宽松则有利大市，料储局不加息，但蓝筹业绩表现料一般，港股冀在2万关水平稳中求突破。