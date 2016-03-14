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亚洲 | 2016年 3月 14日 星期一 09:36 BJT

《香港报摘》--经济日报3月14日

* 要闻版头条：

--港股本周有三大关键：穆迪下调香港评级展望至负面、美日央行议息及货币政策，以及恒指占比三成蓝筹股本周放榜。投资界预期，降展望对港股影响微，环球央行仍处宽松则有利大市，料储局不加息，但蓝筹业绩表现料一般，港股冀在2万关水平稳中求突破。

* 其他：

--腾讯 将于周四公布去年第四季业绩，投资界预期网络广告业务升势续强劲，其中效果广告为主要动力，按年增长以倍数计。

--中国经济增长下滑，A股又表现呆滞，外资对投资内地充满戒心。交银施罗德认为，A股今年展开大升浪的可能性不大，惟内地市场波动性高，出现回报达10%至20%的反弹浪不足为奇。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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