《香港报摘》--信报3月14日

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
* 要闻版头条：
--A股停牌近三个月的万科 公布，拟主要以发行新股方式，收购深圳地铁集团所持的部份地铁上盖物业项目，作价400-600亿元人民币。深圳国资委旗下的深圳地铁，未来有望成为万科主要股东之一，日后发行新股作收购后，将大幅摊薄目前单一大股东宝能系的股权。
* 其他：
--中银香港 近期以信用卡免找数签账额及其他存贷利率等优惠作招徕，该行个人金融及产品管理助理总经理兼存款业务主管伍爱施指出，中银去年＂发薪服务＂客户按年倍数升，希望今年亦有倍数的增长。
--招商局集团董事兼招商局资本总经理李引泉透露，该公司今年计划募集多10只基金（部分为交叉基金），涉资逾200亿元人民币，初步预计至今年底，旗下管理的基金总数超过20只，总规模突破500亿元。 （完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。