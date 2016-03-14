《香港报摘》--信报3月14日

* 要闻版头条：

--A股停牌近三个月的万科 公布，拟主要以发行新股方式，收购深圳地铁集团所持的部份地铁上盖物业项目，作价400-600亿元人民币。深圳国资委旗下的深圳地铁，未来有望成为万科主要股东之一，日后发行新股作收购后，将大幅摊薄目前单一大股东宝能系的股权。

* 其他：

--中银香港 近期以信用卡免找数签账额及其他存贷利率等优惠作招徕，该行个人金融及产品管理助理总经理兼存款业务主管伍爱施指出，中银去年＂发薪服务＂客户按年倍数升，希望今年亦有倍数的增长。

--招商局集团董事兼招商局资本总经理李引泉透露，该公司今年计划募集多10只基金（部分为交叉基金），涉资逾200亿元人民币，初步预计至今年底，旗下管理的基金总数超过20只，总规模突破500亿元。 （完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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