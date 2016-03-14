《中国新债预测》国开行一年债收益率预测值继续偏低，三至七年接近二级

* 招标品种：国开行1/3/5/7年固息增发债 * 期限及招标金额：1/7年：60亿元；3/5年：70亿元 * 招标时间: 1/3/5年：3月15日9:30-10:30；7年：3月15日9:30-11:20 * 受访人数: 9位(银行、券商) * 预测区间：2.19%-2.35；2.68%-2.76%；2.94%-3.03%；3.24%-3.30% * 预测均值: 2.23%；2.71%；2.98%；3.28% 路透上海3月14日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一至七年四期债。路 透调查显示，目前市场资金宽松，加之总手续费因素影响，一年品种定位将继续偏低。在市 场大势未变情况下，三至七年期预测均值则仅追随二级变动，四期债预测均值依次为2.23% 、2.71%、2.98%和3.28%。 上海一银行交易员认为，明日一年增发债，利率有望接近甚至略低于上周结果，“国开 短期债一向火爆，而且资金不紧，公开市场也不会有意外。” 她解释说，目前一年期国开债最新成交在2.30%附近，上周二增发中标收益率为2.2158% ，考虑到包括全年考核近0.1元的总体手续费，预计在2.2%左右可能比较大。 至于三到七年三期债定位，多数受访人士预期比较集中，基本以向二级水平靠拢或稍低 为主。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七 年期品种的最新收益率为2.3108%、2.7375%、3.0545%和3.2900%。 明日招标新债中，一年和三年品种为该行2016年第九期 和第八期CN16 0208=CFXS增发债，对应票面利率2.29%和2.72%；五年和七年为该行今年第六CN160206=CF XS和第七期 增发债，票面利率2.96%和3.24%。 具体发行条款如下： 2016年第九、八、六、七期增发债 ---------------------------------------------------------------------- 发行上限 1/7年：60亿元；3/5年：70亿元 期限/计息方式 1/3/5/7年固息 招标时间 1/3/5年：3月15日9:30-10:30；7年：3月15日9:30-11:20 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 3/17 起息日 1年：3/9；3年：3/3； 5年：2/18；7年：2/25 分销期 3/16-3/17 上市日 3/21 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10% ----------------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)