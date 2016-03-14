《香港报摘》--其他报纸重要消息3月14日

* 明报：

--丰盛机电 表示，计划增加环保管理和内地机电管理项目，提高毛利率，并拟联同内地同行走出中港澳三地市场发展。首席执行官兼执行董事潘乐祺表示，在可见将来，争取每年的股息派发率不小于30%水平。

* 苹果日报：

--乐桃航空（Peach）主要股东、第一东方投资主席诸立力指，今年内会开设来回上海及大阪航线，并计划斥资约15至20亿美元，于未来五年购入最少20架新飞机，逐步取代目前以租赁飞机的方式营运。

* 东方日报：

--奥园 营运总裁马军认为，今年内地经济下行的压力仍然很大，相信房地产作为重要的经济支柱，将继续采取宽松的地产政策，奥园今年预留60亿元人民币投地，并会择机进入深圳、东莞、惠州等珠三角城市。

* 文汇报：

--长江基建 今日将重返蓝筹行列，有分析员指出，长建属高息稳健的基建股，前一阵子该股受追捧，但当近期股市气氛回暖，资金自然流出基建股，所以长建晋身蓝筹后，或有资金借此好消息出货，但长远回报仍吸引。（完）