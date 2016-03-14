《香港报摘》--其他报纸重要消息3月14日

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
* 明报：
--丰盛机电 表示，计划增加环保管理和内地机电管理项目，提高毛利率，并拟联同内地同行走出中港澳三地市场发展。首席执行官兼执行董事潘乐祺表示，在可见将来，争取每年的股息派发率不小于30%水平。
* 苹果日报：
--乐桃航空（Peach）主要股东、第一东方投资主席诸立力指，今年内会开设来回上海及大阪航线，并计划斥资约15至20亿美元，于未来五年购入最少20架新飞机，逐步取代目前以租赁飞机的方式营运。
* 东方日报：
--奥园 营运总裁马军认为，今年内地经济下行的压力仍然很大，相信房地产作为重要的经济支柱，将继续采取宽松的地产政策，奥园今年预留60亿元人民币投地，并会择机进入深圳、东莞、惠州等珠三角城市。
* 文汇报：
--长江基建 今日将重返蓝筹行列，有分析员指出，长建属高息稳健的基建股，前一阵子该股受追捧，但当近期股市气氛回暖，资金自然流出基建股，所以长建晋身蓝筹后，或有资金借此好消息出货，但长远回报仍吸引。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。