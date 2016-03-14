港报社评：平常心看待穆迪负评足矣--信报3月14日

国际信用评级机构穆迪不久前才将中国的评级展望从＂稳定＂下调至＂负面＂，原因是忧虑中国财政状况恶化、外滙储备持续下降，以及改革成效不彰，导致债务急升。及至前日，穆迪也将香港的评级展望由＂稳定＂转为＂负面＂，主要是由于香港与内地信用质素紧密联系，内地经济转弱甚至会拖累香港楼价大幅下跌。

除了经济不振的因素之外，穆迪同时认为近年中国不断干预香港事务，令政治风险升温，香港体制＂长远失去部分独立性＂，并削弱本港对中国的体制实力。穆迪强调，这次把香港评级下调与中国有莫大关系，因中港政治联系紧密，无论短期及长远而言，均对香港政策有负面影响，尤其是明年特首选举将至，社会压力会损害政府施政效率。

对于穆迪之唱淡，有一点必须注意，这次只是展望降级，并不是评级下降，香港的信贷评级仍然维持Aa1。商界人士分析，评级展望即使下调，不会对香港经济及营商环境造成即时冲击。

中国和香港唇齿相依，关系密切而俱荣俱损，已经不是第一次。2013年4月，当时穆迪将中国评级展望由＂正面＂降至＂稳定＂，主因是内地在控制地方债及信贷增速的进展有限，香港的信贷评级亦受牵连被降至＂稳定＂。稍稍不同的是，这次除了经济的考虑，明显还着眼于政治因素。

就着穆迪的负评，财政司司长曾俊华直指对方错估形势。曾司长在其网志撰文道，对穆迪的讲法难以理解和认同，香港的经济基础良好，也拥有与国际标准接轨的完善金融监管制度，银行系统稳健，而且政府财政健康。至于穆迪所针对的＂中国风险＂，意指两地关系密切所带来的忧虑，曾俊华则视之为＂中国机会＂，因为香港一直按照＂一国两制＂原则和《基本法》实行高度自治，而内地经济发展一直为香港带来巨大的机遇和发展空间。

穆迪的评级到底合理与否？我们认为，有则改之，无则加勉，毕竟《黄帝内经》有云，惊则气乱；香港没有必要受惊于负评而自乱阵脚。若说中国不断干预香港事务造成不良展望，那么香港更加应该自强不息，把负面影响减至最低，这无疑是＂港人治港＂的严峻挑战。

有部分论者觉得，国际评级机构不公正，新华社早前就撰文反驳，穆迪的报告带有双重标准，对中国苛刻，对美国宽松。不过，就算国际评级机构刻意唱衰中国和香港，其实也没有什么大不了，时间将会判断其对错。大家应该记得回归前的1995年，美国《财富》杂志在封面上斗大的标题赫然是＂香港之死＂（The Death of Hong Kong），当时引起了好一番震动。事隔四年之后，《财富》杂志在香港举办论坛，该刊编辑尴尬地说：＂预言没有发生，那是一个错误。＂其后在2007年，《财富》杂志发表文章承认12年前的报道是大大夸张了，认错的原因是那一年香港的经济增长6.8%；首次招股筹集的资金约3,360亿港元，仅次于伦敦；外滙储备1,330亿美元，激增44%。

香港如今被穆迪降级，不管其分析员属一流抑或二流质地，大家平常心看待足矣，就算真的有危机，见惯风浪的香港人总有办法将之转化为契机。诚然，香港现在的政治环境令人感到忧心忡忡，明年的特首选举也许进一步加深社会矛盾，不过，狮子山下的香港精神就是打不死。正如曾俊华在发表《财政预算案》之时引用苏芮名曲《凭着爱》，勉励＂曾踏遍刺脚的弯路＂的香港人，我们坚信其中一句歌词：凭着爱，我信有出路。纵使＂曾在这高高低低弯弯曲曲中跌倒＂，但相信世事物极必反，否极泰来，只要港人有天能放下极端和愈斗愈烂的对立仇恨，让社会回归理性包容，与内地同样勇闯经济转型的难关，则香港＂总有一日，定会找得到最好＂。（完）

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