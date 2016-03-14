台湾汇市：台币早盘劲扬，因台股续升越过年线且外商银抛汇

路透台北3月14日 - 台币兑美元 周一早盘劲扬，随亚币和股市走强。汇银人士表示，盘初台股续升并越过年线，外商银持续抛汇，而进口商略有美元买盘入场，由于买盘挂价稍嫌稀疏，台币盘初升值明显；后续则要观察台股动向。

〞外资持续汇入，股市又涨了不少，〞一位小型外商银交易员表示。

交易员认为，在欧洲央行日前宣布新一轮宽松欧元不跌反升之下，新兴市场货币略见支撑。此外本周还有美国联邦储备理事会的议息会议，市场关切议息结果。短期内台币实质交易区间先看32.500-32.800。

本地时间10:06，韩元兑美元 报1,187.4，上日收在1,193.1；台股加权指数 则涨0.55%，越过年线(目前约在8,722点)。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.543/32.603，上日收在32.560。

台币早盘实质交易区间落在32.615-32.740；上日在32.776-32.950。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.600-32.700

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