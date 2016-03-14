台湾汇市：台币早盘劲扬，因台股续升越过年线且外商银抛汇

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
路透台北3月14日 - 台币兑美元 周一早盘劲扬，随亚币和股市走强。汇银人士表示，盘初台股续升并越过年线，外商银持续抛汇，而进口商略有美元买盘入场，由于买盘挂价稍嫌稀疏，台币盘初升值明显；后续则要观察台股动向。
〞外资持续汇入，股市又涨了不少，〞一位小型外商银交易员表示。
交易员认为，在欧洲央行日前宣布新一轮宽松欧元不跌反升之下，新兴市场货币略见支撑。此外本周还有美国联邦储备理事会的议息会议，市场关切议息结果。短期内台币实质交易区间先看32.500-32.800。
本地时间10:06，韩元兑美元 报1,187.4，上日收在1,193.1；台股加权指数 则涨0.55%，越过年线(目前约在8,722点)。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.543/32.603，上日收在32.560。
台币早盘实质交易区间落在32.615-32.740；上日在32.776-32.950。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.600-32.700
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纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。