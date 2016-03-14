港报社评：从两会看中央对台对港政策--明报3月14日

初春的全国两会从来都是了解国家大政方针之处，中央也往往透过这个窗口对外发放信息。今天，政协大会已经落幕，领导人落团亦告一段落。从之前中央领导人对于台湾、香港问题发言的表现来看。今年中央的对台对港政策，或可用16字概括﹕＂服从大局，稳定为上，大政不变，顺势而行＂。

国家主席习近平说过，＂不谋全局者不足谋一域＂。未来中央对台、对港工作，固然要因应两地政治形势的丕变，但是总体则要服从和服务中央工作的全局，而不能让台、港工作干扰影响全局。

什么是未来中央工作的全局？第一是经济发展。今年是＂十三五规划＂的开局之年，也是实现＂两个百年＂奋斗首个目标﹕ 到2021年全面建成小康社会决胜阶段的开局之年。然而，目前国内外不利经济发展的因素众多，要保持6.5%以上增速不是易事；第二，明年将召开中共十九大，组成新的领导班子，制订承前启后的路线、方针。

这些都将是全国以至全球关注的大事。如何做好各项工作，保证领导层顺利换届，已经被提上议事日程。由此看来，＂服从大局，稳定为上＂，是中央对台对港工作的必然之义。

在对台政策方面，习近平、全国政协主席俞正声及国台办主任张志军都高调发声，会内会外回响强烈，成为两会＂主旋律＂之一，后日的总理李克强记者会，可能会再成话题。习近平在讲话中强调，大陆对台方针政策不会因台湾政局变化而改变，又清楚表示，只要承认＂九二共识＂的历史事实，认同其一中＂核心意涵＂，两岸双方就有了共同政治基础，就可以保持良性互动。其调子较去年的＂地动山摇＂有所降低。而＂认同其核心意涵＂更是颇具新意的提法，展现了北京对蔡英文政权的善意，也给了蔡英文5．20就职演说一个更为宽松的空间。

而国台办主任张志军的补充则是﹕不认同两岸同属一中的核心意涵，就是改变现状。显然是在扮演黑脸角色，也是针对蔡英文＂维持现状＂的模糊说法，阻止蔡只概括承接马英九的两岸关系成果，而不承认＂九二共识＂的核心意涵的企图。也可以说给蔡英文政权划了＂红线＂。

北京高层对台湾问题的密集发声，当然是针对蔡英文的5．20就职演讲为时间点，也是为未来4年的两岸关系定调。完全不提两岸经济合作以及之前的服贸协议和货贸谈判，突显的是两岸关系的政治属性，政治不正确则一切皆成空。

接下来，就看蔡英文在5．20就职演说上如何表述了。

北京之前有与民进党的陈水扁政权斗了8年，有现成的经验对付亲台独政党的执政，加上两岸实力差距愈拉愈大，有信心掌控两岸关系的主动权。对于两岸可能进入＂冷和＂局面，大陆方面也会小心拿揑，即使下决心制裁也力求保护两岸和平发展的既有成果。

与台湾问题成为今年全国两会的热门话题形成鲜明对照的是，香港问题在今次两会未成热点，习近平和李克强对香港问题未置一词，全国政协工作报告和政府工作报告对香港问题也是轻描淡写。

对港问题发言的最高领导人是全国人大委员长张德江和港澳办主任王光亚。出人意表的是，两人都未具体提到农历新年的旺角暴乱事件，王光亚仅称香港＂出了点事＂。张德江更表示香港有些矛盾是有历史原因，有些是深层次矛盾，希望大家不要把这些问题看得太严重，应该集中精力发展经济。又大谈香港在国家十三五规划中的作用，呼吁勿将经济问题＂泛政治化＂，称不论是对于国际还是整个国家而言，香港都要作为一个重要的国际金融中心存在，＂这才是香港的角色和定位！＂

无论是上述讲话， 还是政协工作报告、政府工作报告，都未如前两年那样省略＂港人治港、高度自治＂，而是将这两句与＂一国两制＂并列，把话说完整了。

对北京来说，台湾是仍有分离危险的领土，香港则是已回归的特别行政区，并无分离危险。对香港问题的这种宣示， 是希望显示中央确保＂一国两制＂在香港不走样、不变形的决心，增强港人对＂一国两制＂的信心。同时也突显香港问题的经济属性，香港若经济地位不保，则万事皆休。

虽然在国家经济的大棋盘上，香港的位置有所边缘化，但香港很多特长和特色仍是无法替代的。在中央眼中，目前香港工作的主要方向与前3年不一样。经过占中和政改失败，特首普选工程已非当务之急。香港主要还是个经济城市，要提升在国家经济发展和对外开放中的地位和功能。总体而言，香港日趋激化的矛盾要靠全面准确贯彻一国两制方针和《基本法》去解决，而不是走其他方法。

因此，即使在立法会选举之年，再发生旺角暴乱这样的事，北京也以平常心对待，不想再激化矛盾，这也是两会对香港问题看似轻描淡写的主因。（完）

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