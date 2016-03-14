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亚洲 | 2016年 3月 14日 星期一 10:13 BJT

金属期市：伦敦期铜进行盘整，中国数据提供些许支撑

最近一系列乐观的经济消息把市场拖回到离美联储的整体设想更接近的水平，这不仅缓解了衰退担忧，而且还暗示如果美联储在下周会议上宣布，今年的升息计划仍在考虑之中时，将为美联储赢得可信度。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，3月8日止当周，对冲基金和资产管理机构所持COMEX铜期货和期权净多仓增加21,905口至27,862口，创5月以来最高。

受供应过剩影响，中国1-2月包括煤炭和钢铁在内的工业商品产量继续下降，原油产量也减少，受国际油价下跌拖累。

中国1-2月固定资产投资同比增长10.2%，增速比去年全年提高0.2个百分点， 亦高于路透调查中值9.5%。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/汪红英；审校 龚芳/白云)

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