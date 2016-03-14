港报社评：穆迪调低香港评级，别有所图--文汇报3月14日

国际评级机构穆迪将香港的评级展望由＂稳定＂转为＂负面＂，财政司司长曾俊华日前发表网志作出反击，更直言＂香港当前面对的绝对不是中国风险，而是中国机会＂。香港经济基础良好，金融系统稳健，更重要的是，在＂一国两制＂下，经济自由、司法独立、政府廉洁，香港的经济运作保持固有高效模式，面对内地积极调结构、扩内需，香港正好发挥优势，转化为经济增长的动力。穆迪作为国际知名评级机构，对这些情况岂能不知，却以政治臆测代替客观中肯、符合逻辑的分析判断，难免令人怀疑其别有所图，意在通过＂唱衰中国＂、＂唱衰香港＂，来为美国经济解困服务。

穆迪称，调低香港评级基于三大因素：第一，经济方面，香港与内地间的贸易联系极为密切；第二，金融体系方面，香港的银行体系参与内地业务；第三，政治和体制方面，各方对＂一国两制＂政策存在不同的解读，随着中国内地的影响力增加，香港的体制长远会失去其独立性，对香港政策的有效性和可信性产生负面影响。这些理由似是而非，完全悖于事实。香港近年经济保持平稳增长，尤其是失业率长期稳定在3%左右，接近全民就业，这一点已经远胜于美国。香港拥有与国际接轨的完善金融监管制度，银行系统稳健，政府财政健康，国际货币基金组织在今年1月公布的评估报告认同香港在这些方面的优势，认为香港经济能够应对未来的挑战。美国传统基金发表的2016《经济自由度指数》报告，香港连续22年获评为全球最自由的经济体系，证明香港经济赖以成功的因素备受肯定。香港能够取得令人艳羡的经济成就，在很大程度上得益于与内地的经贸紧密合作，穆迪反将此视为不利香港的因素，根本是扭曲事实。

香港与内地联系密切，并不能成为香港失去独立性的依据。世界上许多经济体与中国有密切的贸易经济关系，包括美国，怎不见穆迪也将美国经济预测与此挂鈎？从经济层面看，回归以来，＂一国两制＂成功落实，香港仍实行高度自由开放的资本主义市场经济，保持了在中国经济体系中独一无二、难以替代的地位，充分体现了＂一国两制＂下的特殊性和优越性。美国传统基金的报告也指出，香港有稳定及透明的法治环境，执行审慎的经济政策，凡此种种基石令香港继续保持全球最自由经济体系的地位。

穆迪对降低香港评级的经济理由站不住脚，因此必然要加入所谓＂内地干预香港＂的政治元素，形容香港因为与内地的政治联系而产生政治风险，继而形成经济风险。这些建基于猜测的主观陈述，缺乏实质理据支持，逻辑上根本站不住脚。穆迪明知单从经济因素打不倒香港，唯有加上牵强的政治解读，才能使其降低香港评级的决定貌似合理，以图蒙混过关。

无疑，香港与内地经贸联系密切，而目前内地经济面临一定下行压力，但这也不意味着香港经济就会被拖累，甚至出现危机。今年是＂十三五＂规划开局之年，内地正稳步推进＂一带一路＂战略，内地的经济增长模式正由制造业、出口带动，转变为由服务业、内需带动，在这个过程中，香港只要发挥自身在服务业方面的优势，扮演好＂超级联系人＂的角色，就正好可以把握内地进一步改革开放的优势，把面临危机转为把握机遇，前景相当光明。

3月2日，穆迪才降低了中国内地的评级；事隔10日又调低香港的评级，这绝对不是巧合，而是处心积虑＂唱衰中国＂的系列部署。目前美国的经济并非如宣传的好，美联储加息也不能迅速吸引资金回流救急，美国已经坐不住了。中国是世界第二大经济体，又是外汇储备最多的国家，如果通过＂唱衰＂中国内地和香港，实行金融攻击，就有可能借此打救疲弱的美国经济。或许，这就是穆迪接连降低中国内地和香港评级的真正原因。（完）

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