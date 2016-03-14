《中国公开市场回购未到期一览表》--3月14日

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览：
累计未到期余额: 0
到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元)
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暂无
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2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览：
累计未到期余额:950亿元
到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元)
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2016/3/15 7 2.25% 300
2016/3/16 7 2.25% 150
2016/3/17 7 2.25% 200
2016/3/18 7 2.25% 200
2016/3/21 7 2.25% 100
当月累计 950
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3.以下为央行公开市场未到期的短期流动性调节工具(SLO)一览：
累计未到期余额: 0
到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元)
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暂无
注：1、正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
2、若未注明，SLO操作方向默认为投放资金；若为回笼资金，以负号表示。
3、为做好春节前后流动性管理工作，保持流动性合理充裕，央行增加2016年春节前后公开市场操作场次，从1月29日(周五)起至2月19日，除了周二、周四常规操作外，其它工作日均正常开展公开市场操作，操作流程保持不变。
此外从1月29日起，将政府支持机构债券和商业银行债券纳入公开市场操作和短期流动性调节工具(SLO)质押品范围。
4、2月18日央行公告称，即日起，根据货币政策调控需要，原则上每个工作日均开展公开市场操作。如因市场需求不足等原因未开展操作，也将发布《公开市场业务交易公告》予以说明。(完) (整理 边竞；审校 吴芳)
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。