《中国公开市场回购未到期一览表》--3月14日

2、若未注明，SLO操作方向默认为投放资金；若为回笼资金，以负号表示。

3、为做好春节前后流动性管理工作，保持流动性合理充裕，央行增加2016年春节前后公开市场操作场次，从1月29日(周五)起至2月19日，除了周二、周四常规操作外，其它工作日均正常开展公开市场操作，操作流程保持不变。

此外从1月29日起，将政府支持机构债券和商业银行债券纳入公开市场操作和短期流动性调节工具(SLO)质押品范围。