《汇市简讯》美元指数继续整理周四跌势

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
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* 美元指数在亚洲市场几无变动，市场并未介怀中国数据的疲软
* 亚洲市场总体正面，日股日经指数涨1.8%，中国股市沪综指涨0.6%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.8%，美国原油跌0.6%
* 美元指数动量指标为中性，五、10、20日移动均线走势矛盾，20日波林格区间缩窄
* 讯号显示上下两难，波林格区间应限制其波动在95.91/98.54范围内
* 周五95.93/96.72区间两端提供初步支撑位/阻力位
* 相关技术图表点选： reut.rs/1QRtHhX
(完)
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全部现汇报价 (编译 郑茵 审校 许娜)
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。