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亚洲 | 2016年 3月 14日 星期一 10:01 BJT

《汇市简讯》美元指数继续整理周四跌势

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* 美元指数在亚洲市场几无变动，市场并未介怀中国数据的疲软

* 亚洲市场总体正面，日股日经指数涨1.8%，中国股市沪综指涨0.6%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.8%，美国原油跌0.6%

* 美元指数动量指标为中性，五、10、20日移动均线走势矛盾，20日波林格区间缩窄

* 讯号显示上下两难，波林格区间应限制其波动在95.91/98.54范围内

* 周五95.93/96.72区间两端提供初步支撑位/阻力位

* 相关技术图表点选： reut.rs/1QRtHhX

(完)

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