澳新汇市：澳元接近八个月高点；新西兰元走势挣扎

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示投机客更为看多澳元，这给澳元带来支撑。
“杠杆基金的澳元仓位现已转为净多仓，之前净买入规模相当于9亿美元，使整体净多仓至7亿美元。”澳新银行(ANZ/澳盛)在报告中称。
澳元对于令人失望的中国数据及铁矿石价格震荡，表现得相当有韧性。
新西兰元/美元 持稳，报0.6740，远高于上周的0.6618低位。(完)
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全部现汇报价 (编译 王颖/张若琪 审校 郑茵/白云)
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。