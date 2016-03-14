澳新汇市：澳元接近八个月高点；新西兰元走势挣扎

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示投机客更为看多澳元，这给澳元带来支撑。

“杠杆基金的澳元仓位现已转为净多仓，之前净买入规模相当于9亿美元，使整体净多仓至7亿美元。”澳新银行(ANZ/澳盛)在报告中称。

澳元对于令人失望的中国数据及铁矿石价格震荡，表现得相当有韧性。

新西兰元/美元 持稳，报0.6740，远高于上周的0.6618低位。(完)

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