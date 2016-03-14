芝加哥期市：大豆价格续涨，触及逾三个月高点

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
交投最热络的小麦期货 上涨0.1%，至每蒲式耳4.76-3/4美元，上周五收跌0.3%。
大豆期货受到巴西雷亚尔走强的支撑，雷亚尔走强可望提振对美国供应的需求。
创纪录高位的全球小麦库存预估，令小麦期货承压，小麦价格因此在本月初跌至多年低位。
美国农业部称，日本买进170,800吨的美国玉米。前一日，农业部公布美国一周玉米出口销售为去年11月以来最高。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 476.25 0.50 +0.11% -0.16% 467.17 69
CBOT玉米 366.00 1.00 +0.27% +0.90% 365.45 64
CBOT大豆 896.50 0.75 +0.08% +0.82% 878.46 77
CBOT稻米 $10.48 $0.15 +1.45% +1.30% $10.92 31
美国原油 $38.31 -$0.19 -0.49% +1.24% $32.64 70
汇率
欧元/美元 $1.115 $0.000 +0.04% -0.20%
美元/澳元 0.757 0.001 +0.12% +1.62%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/戴素萍 审校 杜明霞/龚芳)
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。