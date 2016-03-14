版本:
中国
货币新闻 | 2016年 3月 14日 星期一 10:17 BJT

芝加哥期市：大豆价格续涨，触及逾三个月高点

交投最热络的小麦期货 上涨0.1%，至每蒲式耳4.76-3/4美元，上周五收跌0.3%。

大豆期货受到巴西雷亚尔走强的支撑，雷亚尔走强可望提振对美国供应的需求。

创纪录高位的全球小麦库存预估，令小麦期货承压，小麦价格因此在本月初跌至多年低位。

美国农业部称，日本买进170,800吨的美国玉米。前一日，农业部公布美国一周玉米出口销售为去年11月以来最高。

-------------------------0121 GMT------------------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 476.25 0.50 +0.11% -0.16% 467.17 69

CBOT玉米 366.00 1.00 +0.27% +0.90% 365.45 64

CBOT大豆 896.50 0.75 +0.08% +0.82% 878.46 77

CBOT稻米 $10.48 $0.15 +1.45% +1.30% $10.92 31

美国原油 $38.31 -$0.19 -0.49% +1.24% $32.64 70

汇率

欧元/美元 $1.115 $0.000 +0.04% -0.20%

美元/澳元 0.757 0.001 +0.12% +1.62%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。

(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/戴素萍 审校 杜明霞/龚芳)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐