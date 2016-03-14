《汇市简讯》美元/日圆可能保持买需，因美债收益率及风险偏好上升

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* 美债收益率以及市场冒险意愿升高，令美元/日圆今日迎来买需

* 日股日经指数目前报17,257点，盘中上涨318点或1.88%，今日收涨幅度或超2%？

* 美债收益率在亚洲时段亦上升，10年期美国公债报1.976%，两年期报0.962%，上周五分别为1.928%和0.925%。

* 日本公债10年期和两年期分别收益率报负0.019%和负0.164%，上周五分别为0.004%和负0.149%，利差扩大。

* 美元/日圆可能上升突破114.00开始的卖盘区域，但也要面临技术阻力

* 日线图上一目均衡基准线趋平，目前在114.25，构成上档阻力，底部在一目均衡转换线所在的113.39

(完)