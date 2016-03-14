《汇市简讯》美元/日圆可能保持买需，因美债收益率及风险偏好上升

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
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* 美债收益率以及市场冒险意愿升高，令美元/日圆今日迎来买需
* 日股日经指数目前报17,257点，盘中上涨318点或1.88%，今日收涨幅度或超2%？
* 美债收益率在亚洲时段亦上升，10年期美国公债报1.976%，两年期报0.962%，上周五分别为1.928%和0.925%。
* 日本公债10年期和两年期分别收益率报负0.019%和负0.164%，上周五分别为0.004%和负0.149%，利差扩大。
* 美元/日圆可能上升突破114.00开始的卖盘区域，但也要面临技术阻力
* 日线图上一目均衡基准线趋平，目前在114.25，构成上档阻力，底部在一目均衡转换线所在的113.39
(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。