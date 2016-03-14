版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 14日 星期一 10:22 BJT

台湾股市：盘中升至11月以来高位，但长荣航董座遭撤换股价受压

路透3月14日 - 台湾股市周一盘中升至11月以来高点，追随美股和其他亚股走势，电子和金融类权重股领涨。

0148GMT，台股加权股价指数 上涨0.7%至8,762.50点，为2015年11月6日以来高位。台股上周五收在8,706.14点。

电子类指数 上涨0.9%，金融保险类指数 上涨0.8%。

但长荣航空 逆市下跌近2%。长荣航空周五稍晚称，公司召开临时董事会，撤换了董事长张国炜。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐