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亚洲 | 2016年 3月 15日 星期二 16:42 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--3月15日

路透香港3月15日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2016年以来已在香港交易所上市公
司一览表：
        
 新股申购：
 公开招股日  公司名称               发行量    集资额        发行价       上市日    保荐人
                                    (亿股)    (亿港元)      (港元)                 
 *3/15-18    天津银行               9.955     73.4-95.4     7.37-9.58    3/30      中银国际、农银
                                                                                   国际及建银国际
 3/8-11      剑虹集团               1         0.8-0.95      0.8-0.95     3/18      丰盛融资
 1/28-2/2    好孩子中国             3.3334    8.9-12.5      2.68-3.76    不予进行  摩根士丹利
                                                                                   
 
 2016年已上市新股：    
 上市日    公司名称                  发行价         集资额           首日股价变幅  保荐人
                                     (港元)         (亿港元)                       
 *3/11     香港医思医疗集团<2138.HK  3.03           7.42             跌1.65%       瑞信
           >                                                                       
 3/10      兴科蓉医药                0.8            3.2              持平          招商证券
 3/8       佳源国际                  2.48           11.2             升4%          建银国际
 1/28      融众金融                  2.11           2.11             升0.95%       同人融资
 1/15      成实外教育                2.4            18               升1.25%       麦格理
 1/13      融信中国                  5.36           18.1             升4.9%        工银国际
 1/12      巨匹建设                  1.35           1.8              升40.7%       国泰君安
 1/7       年年卡                    1              1                升27%         华富嘉洛
 1/4       保发集团                  0.93           1.05             升53.8%       广发融资
                                                                                   
     
  注: 1. *代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。
      3. 集资额未计行使超额配股权。(完)

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 (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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