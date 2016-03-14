台湾债市：10年债殖利率早盘走升，因美债偏弱且台股持续走高

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
路透台北3月14日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周一早盘弹升。交易员表示，因美债走势偏弱且台股持续走高，不过该券借券成本太低不利作空，使得殖利率弹幅受限。
他们指出，本周包括美国、英国和日本等央行都将召开会议，市场观望气氛偏浓。反观台债受惠经济表现不佳、降息预期浓厚，表现较国际债市偏强，预料在24日央行理监事会议召开前，将维持强势整理格局。
〞就看央行如何操作，现在利率低了，需要爆炸性的利多才能突破。〞一位银行交易员说。
另一大型证券商交易员表示，央行降息虽是市场共识，但观察重点应该放在对定存单利率的调整幅度，像是28天期存单0.73%的利率，已经逼近七年券的水准，这也是短端利率下不去的原因。
交易员预估，今日10年公债105/4期殖利率主要区间暂看在0.82-0.84%，五年公债105/5期发行前交易殖利率则在0.58-0.61%。
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--《一周经济焦点》多国央行会议齐登场，维持政策不变是主流 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
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若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。