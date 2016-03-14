台湾债市：10年债殖利率早盘走升，因美债偏弱且台股持续走高

路透台北3月14日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周一早盘弹升。交易员表示，因美债走势偏弱且台股持续走高，不过该券借券成本太低不利作空，使得殖利率弹幅受限。

他们指出，本周包括美国、英国和日本等央行都将召开会议，市场观望气氛偏浓。反观台债受惠经济表现不佳、降息预期浓厚，表现较国际债市偏强，预料在24日央行理监事会议召开前，将维持强势整理格局。

〞就看央行如何操作，现在利率低了，需要爆炸性的利多才能突破。〞一位银行交易员说。

另一大型证券商交易员表示，央行降息虽是市场共识，但观察重点应该放在对定存单利率的调整幅度，像是28天期存单0.73%的利率，已经逼近七年券的水准，这也是短端利率下不去的原因。

交易员预估，今日10年公债105/4期殖利率主要区间暂看在0.82-0.84%，五年公债105/5期发行前交易殖利率则在0.58-0.61%。

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