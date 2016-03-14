日本股市：日经指数早盘收升逾2%，但央行会议前市场态度谨慎

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
日本央行为期两天的政策会议将在周二结束。美国联邦储备理事会(美联储/FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)也将在周三开会。
瑞士信贷日本股票销售主管Stefan Worrall称，“我觉得投资者并不认为日本央行将推出大胆的举措，尤其考虑到他们先于FOMC开会，将会警惕不要在美联储会议前做出激进的举动。”
油价早盘企稳，令油市见底的预期升温，这提振了风险偏好和全球人气。
东证股价指数的银行类股 涨3%，延续上周涨势，因有关日本央行将进一步下调已为负值的利率的预期消退。
日圆兑美元依然相对疲软，从而提振了日本出口商的获利前景。
Panasonic 和索尼 均上涨约3%，普利司通 和丰田汽车 分别上涨1.4%和1.5%。
东证股价指数 早盘收涨1.84%，至1,384.35点，33个分类指数全部上涨。
JPX-日经400指数 涨1.84%至12,522.79点。(完)
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。