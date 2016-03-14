日本股市：日经指数早盘收升逾2%，但央行会议前市场态度谨慎

日本央行为期两天的政策会议将在周二结束。美国联邦储备理事会(美联储/FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)也将在周三开会。

瑞士信贷日本股票销售主管Stefan Worrall称，“我觉得投资者并不认为日本央行将推出大胆的举措，尤其考虑到他们先于FOMC开会，将会警惕不要在美联储会议前做出激进的举动。”

油价早盘企稳，令油市见底的预期升温，这提振了风险偏好和全球人气。

东证股价指数的银行类股 涨3%，延续上周涨势，因有关日本央行将进一步下调已为负值的利率的预期消退。

日圆兑美元依然相对疲软，从而提振了日本出口商的获利前景。

Panasonic 和索尼 均上涨约3%，普利司通 和丰田汽车 分别上涨1.4%和1.5%。

东证股价指数 早盘收涨1.84%，至1,384.35点，33个分类指数全部上涨。