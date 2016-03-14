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货币新闻 | 2016年 3月 14日 星期一 11:04 BJT

标题新闻：CFTC撤回行业呼吁放松油气对冲规定的报告

注：CFTC为美国商品期货交易委员会简称

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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