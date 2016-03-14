中国债市动态：现券收益率小幅反弹期货走弱，信贷疲弱预期兑现

路透上海3月14日 - 中国银行间债市周一现券收益率开盘走低后小幅反弹，国债期货亦跌。交易员称，消化2月金融、经济数据，及央行行长最新表态等多空交织的信息后，债市情绪平稳中略偏乐观；但因上周五收益率大跌，已提前反映数据走低预期，现券暂维持震荡走势。

上海一银行交易员称，开盘后收益率小幅下行后略有反弹，“十年国开最低到过3.13%，现在比上周五还高一个bp（基点）；信贷是很差，但周五已经反应过了，继续往下买的机构不多。”

中国2月新增信贷较上月大幅回落超七成，分析人士认为与监管部门的＂窗口指导＂因素有关；虽然中长期贷款增加较多，贷款结构有所优化，但实体经济整体实际资金需求仍弱势难改。

此外，中国今年1-2月工业同比增速创出逾七年低点，投资增速在地产和基建带动下反弹。综合看来整体需求仍低迷，经济难言企稳，房地产投资和销售的回暖亦独木难支。

上述交易员并称，从央行表态来看，预计近期降准、降息出台的概率有限，继续关注公开市场逆回购利率会否调整，“长期看大概率还是要往下走，但不知道会在什么时机；反而言之，短端利率如果不动，债市也没有什么机会。”

上海另一银行交易员认为，基本面下行压力不减利好债券，但货币政策基调维持稳健、主动宽松难现，对债市影响中性，短期内维持区间震荡看法。

中国央行行长周小川周六表示，比较稳健的货币政策配合其他宏观调控措施，就可以实现经济增长目标；除非国际、国内发生重大风险事件，中国无须采用过度的货币政策刺激，也不会倚重汇率贬值来提高出口竞争力。

剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.1625%/3.1575%，上日尾盘为3.1550%/3.15%。