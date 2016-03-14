中国债市动态：现券收益率小幅反弹期货走弱，信贷疲弱预期兑现

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
路透上海3月14日 - 中国银行间债市周一现券收益率开盘走低后小幅反弹，国债期货亦跌。交易员称，消化2月金融、经济数据，及央行行长最新表态等多空交织的信息后，债市情绪平稳中略偏乐观；但因上周五收益率大跌，已提前反映数据走低预期，现券暂维持震荡走势。
上海一银行交易员称，开盘后收益率小幅下行后略有反弹，“十年国开最低到过3.13%，现在比上周五还高一个bp（基点）；信贷是很差，但周五已经反应过了，继续往下买的机构不多。”
中国2月新增信贷较上月大幅回落超七成，分析人士认为与监管部门的＂窗口指导＂因素有关；虽然中长期贷款增加较多，贷款结构有所优化，但实体经济整体实际资金需求仍弱势难改。
此外，中国今年1-2月工业同比增速创出逾七年低点，投资增速在地产和基建带动下反弹。综合看来整体需求仍低迷，经济难言企稳，房地产投资和销售的回暖亦独木难支。
上述交易员并称，从央行表态来看，预计近期降准、降息出台的概率有限，继续关注公开市场逆回购利率会否调整，“长期看大概率还是要往下走，但不知道会在什么时机；反而言之，短端利率如果不动，债市也没有什么机会。”
上海另一银行交易员认为，基本面下行压力不减利好债券，但货币政策基调维持稳健、主动宽松难现，对债市影响中性，短期内维持区间震荡看法。
中国央行行长周小川周六表示，比较稳健的货币政策配合其他宏观调控措施，就可以实现经济增长目标；除非国际、国内发生重大风险事件，中国无须采用过度的货币政策刺激，也不会倚重汇率贬值来提高出口竞争力。
剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.1625%/3.1575%，上日尾盘为3.1550%/3.15%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1606 早盘收报100.635元人民币，较上日结算价下跌0.05%；10年期国债主力合约T1606 收报99.555元，较上日结算价下跌0.09%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。