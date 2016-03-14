台湾债市：指标10年公债殖利率收高，因美债偏弱且台股续强

* 指标10年公债殖利率收高 * 多空看法不一，静候美联储会议召开 * 明日105/4殖利率暂看0.825-0.85% 路透台北3月14日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周一收高。交易员表示，因美债走势偏 弱且台股持续走高。由于美联储货币政策会议召开在即，市场操作料转趋保守观望。 交易商对台债后市看法多空分歧。看多者认为，台湾经济不佳、月底有扩大降息幅度的可能，若28天期存 单利率有较大修正幅度，将可引领短端利率下行。但看空者认为，殖利率已反映降息预期，且股市表现强势， 再加上油价底部浮现，债市再走多机率不高。 〞有人指望央行下周降一码，但若没降这么多，谁买单?〞一位态度偏保守的公股银行交易主管说。 但一大型证券商交易员则认为，央行降息已是市场共识，观察重点应该放在对定存单利率的调整幅度，像 是28天期存单0.73%的利率，已经逼近七年券的水准，这也是短端利率下不去的原因。 〞银行都去申购28天期存单，使得央行货币政策引导效果不佳，央行必须再藉降息调整。〞他说。 他们指出，本周包括美国、英国和日本等央行都将召开会议，市场观望气氛偏浓。尤其将关注美联储对就 业与通膨的未来展望，此或将影响美债的走向。 一外商银行交易员认为，短期美债殖利率的顶部还没浮现，再加上台债短端的压力较大，这使得买盘稍往 后退，不急于追价。 交易员预估，明日10年热券105/4期殖利率区间暂看在0.825-0.85%；五年券105/5期发行前交易区间则估 在0.58-0.62%。 台湾股市周一收高攻克年线。分析师表示，主要追随亚洲股市的偏多走势，不过相较于各国涨幅，台股多 头攻势显得有些迟滞。料周三台指期货结算前，高档震荡机率加大。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/5 +1.75 0.6040% 0.5950-0.6070% 31.0 10 105/4 +1.99 0.8395% 0.8270-0.8415% 112.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 105/4 0.8395% 5 105/5 0.6040% 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年；审校 林高丽)