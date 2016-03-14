《全球汇市》美元在日本央行和美联储会议前持稳，澳元触八个月新高

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
美元指数 持稳于96.186，上周下跌1.2%。 英镑兑美元 距离周五创下的一个月高点1.4437美元也仅一步之遥。 商品相关货币处于高位，得益于油价近来上涨以及全球风险偏好整体升温。 加元兑美元 仍处于四个月高点1.3168加元附近，澳元兑美元 触及八个 月高点0.7584美元。 分析师称，铁矿石价格下跌，可能拖累澳元。铁矿石价格上周反弹，推动澳元上涨。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1156 1.1150 +0.05 +2.73 1.0860 美元/日圆 113.84 113.80 +0.04 -5.37 120.30 欧元/日圆 127.02 126.89 +0.10 -2.64 130.47 美元/瑞郎 0.9832 0.9831 +0.01 -1.86 1.0018 英镑/美元 1.4381 1.4385 -0.03 -2.42 1.4738 美元/加元 1.3216 1.3208 +0.06 -4.50 1.3839 美元/离岸人民币 6.4879 6.4823 +0.09 -1.22 6.5680 澳元/美元 0.7581 0.7563 +0.24 +4.21 0.7275 新西兰元/美元 0.6750 0.6750 +0.00 -1.10 0.6825 澳元/日圆 86.310 86.030 +0.33 -1.50 87.620 新西兰元/日圆 76.850 76.720 +0.17 -6.26 81.980 英镑/日圆 163.74 163.55 +0.12 -7.61 177.22 澳元/新西兰元 1.1232 1.1210 +0.20 +5.33 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 许娜/孙国玉/张荻/汪红英；审校 高琦/李春喜/孙茉莉/王丽鑫)
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。