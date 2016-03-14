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亚洲 | 2016年 3月 14日 星期一 12:01 BJT

《全球汇市》美元在日本央行和美联储会议前持稳，澳元触八个月新高

美元指数 持稳于96.186，上周下跌1.2%。
    
    英镑兑美元 距离周五创下的一个月高点1.4437美元也仅一步之遥。
    
    商品相关货币处于高位，得益于油价近来上涨以及全球风险偏好整体升温。
    
    加元兑美元 仍处于四个月高点1.3168加元附近，澳元兑美元 触及八个
月高点0.7584美元。
    
    分析师称，铁矿石价格下跌，可能拖累澳元。铁矿石价格上周反弹，推动澳元上涨。
    
                                              纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1156  1.1150  +0.05  +2.73  1.0860
    美元/日圆            113.84  113.80  +0.04  -5.37  120.30
    欧元/日圆         127.02  126.89  +0.10  -2.64  130.47
    美元/瑞郎            0.9832  0.9831  +0.01  -1.86  1.0018
    英镑/美元            1.4381  1.4385  -0.03  -2.42  1.4738
    美元/加元            1.3216  1.3208  +0.06  -4.50  1.3839
    美元/离岸人民币         6.4879  6.4823  +0.09  -1.22  6.5680
    澳元/美元            0.7581  0.7563  +0.24  +4.21  0.7275
    新西兰元/美元        0.6750  0.6750  +0.00  -1.10  0.6825
    澳元/日圆         86.310  86.030  +0.33  -1.50  87.620
    新西兰元/日圆     76.850  76.720  +0.17  -6.26  81.980
    英镑/日圆         163.74  163.55  +0.12  -7.61  177.22
    澳元/新西兰元     1.1232  1.1210  +0.20  +5.33  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 许娜/孙国玉/张荻/汪红英；审校 高琦/李春喜/孙茉莉/王丽鑫)

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