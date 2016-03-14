《全球汇市》美元在日本央行和美联储会议前持稳，澳元触八个月新高

美元指数 持稳于96.186，上周下跌1.2%。 英镑兑美元 距离周五创下的一个月高点1.4437美元也仅一步之遥。 商品相关货币处于高位，得益于油价近来上涨以及全球风险偏好整体升温。 加元兑美元 仍处于四个月高点1.3168加元附近，澳元兑美元 触及八个 月高点0.7584美元。 分析师称，铁矿石价格下跌，可能拖累澳元。铁矿石价格上周反弹，推动澳元上涨。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1156 1.1150 +0.05 +2.73 1.0860 美元/日圆 113.84 113.80 +0.04 -5.37 120.30 欧元/日圆 127.02 126.89 +0.10 -2.64 130.47 美元/瑞郎 0.9832 0.9831 +0.01 -1.86 1.0018 英镑/美元 1.4381 1.4385 -0.03 -2.42 1.4738 美元/加元 1.3216 1.3208 +0.06 -4.50 1.3839 美元/离岸人民币 6.4879 6.4823 +0.09 -1.22 6.5680 澳元/美元 0.7581 0.7563 +0.24 +4.21 0.7275 新西兰元/美元 0.6750 0.6750 +0.00 -1.10 0.6825 澳元/日圆 86.310 86.030 +0.33 -1.50 87.620 新西兰元/日圆 76.850 76.720 +0.17 -6.26 81.980 英镑/日圆 163.74 163.55 +0.12 -7.61 177.22 澳元/新西兰元 1.1232 1.1210 +0.20 +5.33 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 许娜/孙国玉/张荻/汪红英；审校 高琦/李春喜/孙茉莉/王丽鑫)