《中国金融债发行日程表》--3月14日

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 国开行 120 10 *3.1431% 固息增发债 3/11-3/14 20 20 *3.9710% 固息增发债 (2015年第18期和2016年第五期增发债) 进出口行 40 3 *2.7590% 固息增发债 3/10-3/14 50 5 *3.0642% 固息增发债 50 10 *3.4007% 固息增发债 (2016年第一期、二期和三期增发债) *国开行 至多60 1 周二招标 固息增发债 3/16-3/17 至多70 3 固息增发债 至多70 5 固息增发债 至多60 7 固息增发债 (2016年第九、八、六、七期增发债) *农发行 至多70 7 周三招标 固息增发债 3/17-3/18 至多80 10 固息增发债 至多20 15 固息增发债 至多30 20 固息增发债 (2016年7-10期增发债) *国开行 至多120 10 周四招标 固息增发债 3/18-3/21 至多30 20 固息增发债 (2015年第18期和2016年第五期增发债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。