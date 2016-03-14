《中国金融债发行日程表》--3月14日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 国开行 120 10 *3.1431% 固息增发债 3/11-3/14 20 20 *3.9710% 固息增发债 (2015年第18期和2016年第五期增发债) 进出口行 40 3 *2.7590% 固息增发债 3/10-3/14 50 5 *3.0642% 固息增发债 50 10 *3.4007% 固息增发债 (2016年第一期、二期和三期增发债) *国开行 至多60 1 周二招标 固息增发债 3/16-3/17 至多70 3 固息增发债 至多70 5 固息增发债 至多60 7 固息增发债 (2016年第九、八、六、七期增发债) *农发行 至多70 7 周三招标 固息增发债 3/17-3/18 至多80 10 固息增发债 至多20 15 固息增发债 至多30 20 固息增发债 (2016年7-10期增发债) *国开行 至多120 10 周四招标 固息增发债 3/18-3/21 至多30 20 固息增发债 (2015年第18期和2016年第五期增发债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次