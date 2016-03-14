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亚洲 | 2016年 3月 14日 星期一 11:57 BJT

《中国金融债发行日程表》--3月14日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 =============================================================================
  国开行        120            10       *3.1431%      固息增发债    3/11-3/14
                 20            20       *3.9710%      固息增发债  
                    (2015年第18期和2016年第五期增发债)      
  进出口行       40             3       *2.7590%      固息增发债    3/10-3/14
                 50             5       *3.0642%      固息增发债     
                 50            10       *3.4007%      固息增发债
                      (2016年第一期、二期和三期增发债)    
 *国开行       至多60           1       周二招标      固息增发债    3/16-3/17
               至多70           3                     固息增发债    
               至多70           5                     固息增发债    
               至多60           7                     固息增发债   
                     (2016年第九、八、六、七期增发债) 
 *农发行       至多70           7       周三招标      固息增发债    3/17-3/18
               至多80          10                     固息增发债
               至多20          15                     固息增发债
               至多30          20                     固息增发债
                         (2016年7-10期增发债)
 *国开行       至多120         10       周四招标      固息增发债    3/18-3/21
               至多30          20                     固息增发债  
                   (2015年第18期和2016年第五期增发债)        
   
                                   
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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