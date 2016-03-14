路透基点：海通国际三年期贷款规模提高至128亿港元--TRLPC

路透香港 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，海通国际证券集 团有限公司三年期贷款融资案规模，已从最初的80亿港元提高至128亿港 元(16.5亿美元)，此前在一般银团阶段已有28家银行参与。 该三年期贷款分为两部分：A部分为38.4亿港元子弹式定期贷款，B部 分为89.6亿港元循环信贷。最高综合收益为205个基点，贷款利率较香港 银行同业拆息(Hibor)加码190个基点。 中银香港、交通银行香港分行、招商银行香港分行、汇丰银行、工 银亚洲、上海浦东发展银行香港分行、渣打银行香港分行与永隆银行担任 牵头行。五家银行为高级主办行，汇丰为额度代理行。 这笔贷款将在3月16日签约。(完) (编译 徐文焰；审校 李爽)