路透基点：海通国际三年期贷款规模提高至128亿港元--TRLPC

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
路透香港 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，海通国际证券集 团有限公司三年期贷款融资案规模，已从最初的80亿港元提高至128亿港 元(16.5亿美元)，此前在一般银团阶段已有28家银行参与。 该三年期贷款分为两部分：A部分为38.4亿港元子弹式定期贷款，B部 分为89.6亿港元循环信贷。最高综合收益为205个基点，贷款利率较香港 银行同业拆息(Hibor)加码190个基点。 中银香港、交通银行香港分行、招商银行香港分行、汇丰银行、工 银亚洲、上海浦东发展银行香港分行、渣打银行香港分行与永隆银行担任 牵头行。五家银行为高级主办行，汇丰为额度代理行。 这笔贷款将在3月16日签约。(完) (编译 徐文焰；审校 李爽)
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。