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亚洲 | 2016年 3月 14日 星期一 11:59 BJT

路透基点：海通国际三年期贷款规模提高至128亿港元--TRLPC

路透香港 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，海通国际证券集
团有限公司三年期贷款融资案规模，已从最初的80亿港元提高至128亿港
元(16.5亿美元)，此前在一般银团阶段已有28家银行参与。
    
    该三年期贷款分为两部分：A部分为38.4亿港元子弹式定期贷款，B部
分为89.6亿港元循环信贷。最高综合收益为205个基点，贷款利率较香港
银行同业拆息(Hibor)加码190个基点。
    
     中银香港、交通银行香港分行、招商银行香港分行、汇丰银行、工
银亚洲、上海浦东发展银行香港分行、渣打银行香港分行与永隆银行担任
牵头行。五家银行为高级主办行，汇丰为额度代理行。
    
     这笔贷款将在3月16日签约。(完)
  
 (编译 徐文焰；审校 李爽)

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