路透基点：台湾大富媒体获得590亿台币贷款，用于买断凯擘--TRLPC

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
路透香港3月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，19家银行向大富媒体股份有限公司提供了590亿台币(18亿美元)贷款，用于收购凯擘股份有限公司的剩余股份，并用于现有债务的再融资。
大富媒体与另外19家实体是这笔贷款的借款人。大富媒体是由蔡氏家族拥有的私人企业，是台湾最大有线电视运营商--凯擘股份有限公司的控股股东。
这笔贷款在2月4日签署，部分用于收购蔡氏家族尚未拥有的凯擘20%股权。蔡氏家族也掌控富邦金控。
在19家参贷银行中，七家是牵头行、簿记行兼承销行：台湾银行，永丰银行，国泰世华银行，中国信托商业银行，玉山银行，华南银行和兆丰国际商业银行。
台北富邦商业银行是大富媒体的财务顾问，中国信托商业银行为额度代理行，国泰世华银行担任担保品控管行，永丰银行担任文件准备行。
这笔七年期融资包括560亿台币的分期偿还定期贷款A部分；以及30亿台币循环信贷B部分，用于营运资金和资本支出。大约180亿台币的A部分贷款用于收购额外股份，大约370亿台币将用于再融资。
利率以三个月或六个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)为基准，并将根据净债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比率调整：
比率为6.75倍或更高，加码175基点；
比率为5.50-6.74倍，加码155基点；
比率为4.00-5.49倍，加码125基点；
比率为3.00-3.99倍，加码95基点；
比率低于3.00倍，加码75基点。
如果在一般联贷中承贷15亿台币或更多，银行将得到25基点的前端费。
A部分每季度不等额偿还，最后一笔还款占本金的56%。
大富媒体及其关联企业充当担保人。(完)
(编译 张涛；审校 龚芳)
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。