路透基点：台湾大富媒体获得590亿台币贷款，用于买断凯擘--TRLPC

路透香港3月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，19家银行向大富媒体股份有限公司提供了590亿台币(18亿美元)贷款，用于收购凯擘股份有限公司的剩余股份，并用于现有债务的再融资。

大富媒体与另外19家实体是这笔贷款的借款人。大富媒体是由蔡氏家族拥有的私人企业，是台湾最大有线电视运营商--凯擘股份有限公司的控股股东。

这笔贷款在2月4日签署，部分用于收购蔡氏家族尚未拥有的凯擘20%股权。蔡氏家族也掌控富邦金控。

在19家参贷银行中，七家是牵头行、簿记行兼承销行：台湾银行，永丰银行，国泰世华银行，中国信托商业银行，玉山银行，华南银行和兆丰国际商业银行。

台北富邦商业银行是大富媒体的财务顾问，中国信托商业银行为额度代理行，国泰世华银行担任担保品控管行，永丰银行担任文件准备行。

这笔七年期融资包括560亿台币的分期偿还定期贷款A部分；以及30亿台币循环信贷B部分，用于营运资金和资本支出。大约180亿台币的A部分贷款用于收购额外股份，大约370亿台币将用于再融资。

利率以三个月或六个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)为基准，并将根据净债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比率调整：

比率为6.75倍或更高，加码175基点；

比率为5.50-6.74倍，加码155基点；

比率为4.00-5.49倍，加码125基点；

比率为3.00-3.99倍，加码95基点；

比率低于3.00倍，加码75基点。

如果在一般联贷中承贷15亿台币或更多，银行将得到25基点的前端费。

A部分每季度不等额偿还，最后一笔还款占本金的56%。

大富媒体及其关联企业充当担保人。(完)