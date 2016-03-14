香港已公布经济指标--2016/3/14

时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2016年1月 零售销售值 -6.5 -8.5 -14.5 2016年1月 零售销售量 -5.2 -6.1 -13.8 2016年1月 综合消费物价指数(CPI) +2.7 +2.5 +4.1 2016年1月 甲类消费物价指数(CPI A) +2.9 +2.7 +6.3 2015年第四季 本地生产总值(GDP) +1.9 +2.3 +2.2 ------------------------------------------------------------------------------------------ 15年11月-16年1月 15年10-12月% 14年11月-15年1月% % 失业率 3.3 3.3 3.3 ------------------------------------------------------------------------------------------ （以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ） 2016年1月 贸易赤字／盈余 -17.48 -45.71 -37.02 注： *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........