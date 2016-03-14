路透基点：阿里巴巴启动至多40亿美元子弹式贷款案--TRLPC

路透香港3月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国电子商务巨头阿里巴巴集团3月11日启动最高规模达40亿美元的五年期子弹式定期贷款案。

上述贷款起始规模为30亿美元，附有10亿美元的绿鞋贷款额度。

利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点。

受邀参贷银行中，承贷规模在2亿美元以上的银行，可获得最高综合收益123个基点以及牵头行兼簿记行(MLAB)头衔，前端费为60个基点。承贷规模在1.5亿至1.9亿美元之间的银行，可获得综合收益121个基点以及牵头行头衔，前端费为50个基点。承贷规模在1亿至1.4亿美元的银行，可获得综合收益119个基点以及主办行头衔，前端费为40个基点。前述综合收益包含银行4月1日前作出承诺可获得的5个基点的奖励费(early bird fee)。

上述贷款作企业营运资金之用。面向银行的推介定于3月17日在香港举行，回复截止日期为4月8日。

澳新银行、花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、瑞穗银行和摩根士丹利担任牵头行兼簿记行(MLAB)，上述八家银行等额承担上述融资任务。

上述银行中有七家曾参与阿里巴巴于2014年10月进行的前次贷款活动，当时阿里巴巴签下了30亿美元的五年期循环贷，参与的银行有11家。而在此次最新贷款案中，上述11家银行中有四家未参与，分别是法国巴黎银行、星展银行、汇丰和荷兰安智银行(ING)，澳新银行是此次新加入的银行。

那次贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点，承诺费25个基点。此外不向参与行支付其他费用。(完) (编译 孙国玉；审校 张若琪)