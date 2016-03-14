版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 14日 星期一 13:54 BJT

敬告客户：路透撤回3月11日所发“美国务院批准向台湾出售两艘巡防舰”相关报导

亲爱的读者,您好:

3月11日发出的“美国务院批准向台湾出售两艘美国海军巡防舰”和“美国批准向台湾出售护卫舰 中方向美国提出交涉”报导，路透英文因错误引用美国国务院旧新闻稿而撤稿，路透中文网相应予以撤稿。

造成不便之处，敬请见谅。

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐