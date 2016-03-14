台湾股市：随亚股收高攻克年线，料台指期结算前高档震荡

路透台北3月14日 - 台湾股市周一收高攻克年线。分析师表示，主要追随亚洲股市的偏多走势，不过相较于各国涨幅，台股多头攻势显得有些迟滞。料周三台指期货结算前，高档震荡机率加大。

台湾加权股价指数 收扬0.48%至8,747.90点，年线约在8,715点；今日成交初值 为1,000.23亿台币，上交易日修正后为896.19亿。

日盛投顾协理钟国忠指出，台股累积涨幅已大，再加上美联储将在15-16日召开货币政策会议，市场有逐渐转趋观望的气氛。周三台指期货将进行结算，由于外资在期货多单未平仓量逾3万口，此前高档震荡机率偏大，明日指数看在8,650-8,800点。

〞这波涨了1,150点，没压力不太可能。〞他说。

钟国忠认为，就技术面观察，台股已经上涨八周，面临多空转折的关键，因此在期货结算后应注意美联储政策会议之后的国际金融局势变化，若是美元走势转强，就要小心大盘可能回档。