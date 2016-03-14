台湾股市：随亚股收高攻克年线，料台指期结算前高档震荡

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
路透台北3月14日 - 台湾股市周一收高攻克年线。分析师表示，主要追随亚洲股市的偏多走势，不过相较于各国涨幅，台股多头攻势显得有些迟滞。料周三台指期货结算前，高档震荡机率加大。
台湾加权股价指数 收扬0.48%至8,747.90点，年线约在8,715点；今日成交初值 为1,000.23亿台币，上交易日修正后为896.19亿。
日盛投顾协理钟国忠指出，台股累积涨幅已大，再加上美联储将在15-16日召开货币政策会议，市场有逐渐转趋观望的气氛。周三台指期货将进行结算，由于外资在期货多单未平仓量逾3万口，此前高档震荡机率偏大，明日指数看在8,650-8,800点。
〞这波涨了1,150点，没压力不太可能。〞他说。
钟国忠认为，就技术面观察，台股已经上涨八周，面临多空转折的关键，因此在期货结算后应注意美联储政策会议之后的国际金融局势变化，若是美元走势转强，就要小心大盘可能回档。
本地时间13:47时，MSCI亚太明晟指数 涨1.01%。(完)
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。