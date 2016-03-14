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亚洲 | 2016年 3月 14日 星期一 14:15 BJT

新兴汇市：韩元和菲律宾披索触及多个月高位，关注美联储会议

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            113.80    113.85   +0.04   +5.71    120.30
    坡元            1.3742    1.3723   -0.14   +3.15    1.4175
    台币          32.721    32.950   +0.70   +1.05    33.066
    韩元           1185.83   1193.10   +0.61   -0.92   1174.95
    泰铢             35.07     35.15   +0.23   +2.71     36.02
    菲律宾披索       46.47     46.62   +0.32   +0.93     46.90
    印尼卢比      13020.00  13065.00   +0.35   +5.88  13785.00
    印度卢比       67.01     67.06   +0.07   -1.28     66.15
    马币            4.0965    4.0885   -0.20   +4.72    4.2900
    人民币          6.4927    6.4930   +0.00   -0.01    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 张若琪/王洋/蔡美珍；审校 于春红/陈宗琦)

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