《汇市简讯》欧元/美元和欧元/日圆在亚洲盘走势淡静

* 欧元/美元区间是1.1132-76，但波动主要介于1.1150-65。欧元/日圆区间在126.93-127.14，鲜有流动

* 只要欧元/美元仍位于一目均衡基准线1.1099上方，走势仍偏于中性

* 欧元/日圆仍高于一目均衡基准线126.49，高点在上周五所及的127.25，以及2月17日创下的127.37。(完)