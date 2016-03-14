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亚洲 | 2016年 3月 14日 星期一 14:18 BJT

《汇市简讯》欧元/美元和欧元/日圆在亚洲盘走势淡静

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* 欧元/美元和欧元/日圆均呈震荡格局，限于区间波动

* 欧元/美元区间是1.1132-76，但波动主要介于1.1150-65。欧元/日圆区间在126.93-127.14，鲜有流动

* 只要欧元/美元仍位于一目均衡基准线1.1099上方，走势仍偏于中性

* 欧元/日圆仍高于一目均衡基准线126.49，高点在上周五所及的127.25，以及2月17日创下的127.37。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 高琦)

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