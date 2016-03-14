澳洲股市：收涨并触及两个月高位，追随欧美股市涨势

油价上涨也扶助道琼工业指数和标普500指数周五录得2016年最高收位，巩固了澳洲股市动能。

澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 收涨19.1点或0.4%，至5,185.5点。该股指从2016年年初的疲态中反弹，过去11个交易日中有九日上涨，不过今年迄今仍跌2%。(完)