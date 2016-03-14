背景资料： 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

知情消息人士称，日本央行政策委员会本周料将讨论是否允许900亿美元短期资金 免于实施负利率。之前证券行业警告称负利率可能导致投资资金转为银行存款。日本央 行发言人称其不能置评，因为现在是政策会议前的新闻静默期。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周料不会升息，但可能会清楚表明只要美国通 胀和就业持续走强，海外经济疲弱就不会妨碍其很快升息。分析师预测及美联储官员本 身已暗示，本周美联储17位官员在会议后公布的最新预测，几乎笃定会暗示今年将放慢 升息脚步，或许减为升息两至三次。 欧洲央行周五展开后卫行动，力图打消投资者对央行新政的疑虑。多位欧洲央行高 阶官员公开和非公开地发表讲话，力挺德拉吉周四宣布的新政，但他们中的一些人也承 认，央行向金融市场传递的信息含混不清。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，欧洲央行 的负利率政策正面临局限。“就我们现在正在使用的工具而言，负利率政策尤为如此。 ”德拉吉甚至赢得了欧洲央行管委、拉脱维亚央行总裁瑞姆塞维奇斯的支持，这是很少 见的，因为瑞姆塞维奇斯是最直言不讳，公开质疑宽松货币政策的欧洲央行管委之一。 美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点 基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.625% 2015年12月17日降12.5基点 担保放款融通利率2% 2015年12月17日降12.5基点 短期融通利率3.875% 2015年12月17日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.25% 2016年3月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.00% 2016年2月18日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.00% 2016年3月10日降5基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.5% 2016年2月11日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率6.25% 2015年11月19日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 高琦 审校 艾茂林)