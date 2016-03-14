台湾货币市场：季内短率续在低位跨季则承压，部分资金积极转进SWAP交易

* 季内短率续在低位跨季则略承压 * 部分银行资金积极转进SWAP交易 * 有大行提前供给票券商跨季资金 * 短票利率及RP利率持在既有区间 记者 詹静宜 路透台北3月14日 - 台湾银行间季内短率周一续在低位，跨季短率则略为承压。资金调度人员表示，上旬 银行间仍倾向负数操作，但由于台币商品利率偏低，部分积极转作SWAP(换汇换利)，令台币资金池未若以往宽 松，其中跨月资金因流动性欠佳致利率贴水较高，至于月内短率则因需求疲软而持续躺在低位。 他们指出，市场对季底资金紧缩效应仍有疑虑，资金需求方普遍提前避开资金落点并尽早调度跨季资金， 惟银行间受限于季底财报风险适足率(BIS)计算，大多尚未对票券商提供跨季拆款资金，仅有一家大型银行今 起开始以0.38%的利率与票券商承作三周拆款，吸引少数票券商承作。 〞做SWAP把台币清掉，钱没有地方可以去啊。〞一位外商银行交易员说。 另位大型民营银行资金调度人士也称，因台币商品利率偏低，基于收益考量对台币资金去化略显意兴阑珊 ，反而积极操作SWAP，台币资金池才会未如市场想像的宽松，因此整体银行间累积超额准备才会罕见出现负35 2亿台币。 此外，票券业透露，农历年后央行一直紧盯隔夜拆款利率成交在0.200%，不过银行间大多不愿意以此利率 与票券商交易，致票券商较难调度隔拆资金，至少要两天至一周天期拆款才有银行愿意以较高利率成交。 本地时间14:15 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.703 32.950 台湾加权股价指数<.TWII 8,747.90 8,706.14 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.202% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.200-0.260% --一周拆款利率区间 0.210-0.350% 0.220-0.350% **发票量偏少** 短票市场方面，大型票券商指出，因应季底紧缩效应，先前已避开落点季底改至下周，因此月中发票量会 比较多一些，月底发票量能则会明显降低，近期短票利率料持稳现有区间、变化不大。 他们表示，尽管市场预期央行第一季底将再祭出降息的宽松因子，但对票券次级市场的利率影响已钝化， 目前市场多半反应季底紧缩的问题，让短票利率仍持在既有利率水准，并未出现任何下调的迹象。 〞有买盘嫌利率低，就不买了，宁可滥在帐上。〞一位票券公司交易员说。 今日大型票券商与银行间承作自保短票月内利率主要成交在0.35-0.36%，跨月利率则落在0.36-0.38%，大 致同于上日。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.366%，前日0.366%； 上日区间在0.35-0.38%，前日在0.30-0.44%；上日成交量34.6亿台币，前日在49.74亿台币。上日60天短票平 均成交利率也在0.366%，区间则在0.31-0.40%，成交量为80.96亿台币，明显多于30天期。 今天央行定存单到期5,338.3亿台币，发行情况则待稍晚央行公布。 本周央行定存单到期1兆9,402.3亿台币，本周余日分别为：周二1,823.8亿台币、周三4,877.0亿台币、周 四1,544.2亿台币、周五5,819.0亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为负49亿台币，至周日累积超额准备负352亿台币、加 计前期1%的超额准备为1,096亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，因应季底资金紧缩变数，已逐步分散落点季底的资金，而今日尽 管投信端资金分配不均，但不致于影响资金调度，短线RP利率维持在原有区间整理。 他们指出，市场普遍预料央行月底持续降息，惟目前整体资金情势并未过滥，未能引导RP利率下滑，要待 央行正式宣布降息后才有望顺势下调RP利率，本周料RP利率续持稳既有区间 。 〞现在资金没有一面倒向哪一方，以稳定为主，报价好一点，客人就会主动来找我。〞一位大型证券商交 易员说。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.33-0.36%；公司债附买回利率主要成交在0. 42-0.44%，以上报价大致同于上日。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率持平上日，短天期公债附买回利率0.25-0.30%；公司债 附买回利率主要成交于0.31-0.33%。(完) (审校 杨淑祯)