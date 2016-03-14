版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 14日 星期一 14:47 BJT

标题新闻：印度2月趸售物价同比下跌0.91%，连续第16个月下跌且跌幅大于市场预期

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐