国际油市：油价下跌，因供应过剩且经济增长减速

布兰特原油期货 下跌0.07美元至每桶40.32美元。

摩根士丹利称，油价或已触底，但该行还警告称，经济增长放缓以及高产量或阻碍油价大涨。

“现在油价似乎已经触底，不过今年余下时间可能维持疲弱，到2017年再开始上升，” 摩根士丹利称。

摩根士丹利还指出，低油价未像很多人希望得那样对经济增长构成提振。

摩根士丹利并称，“不再预计2016年国内生产总值(GDP)增长将加速”，而且全球经济衰退的可能性现在为30%。

很多分析师预计油价温和复苏。

国际能源署(IEA)周五称，油价可能已经触底，原因是美国及其它非石油输出国组织(OPEC)产油国的产量已开始迅速下降，而且伊朗的石油供应增势并不剧烈。

石油服务公司Baker Hughes 周五表示，美国原油活跃钻机数本周连续第12周减少，减少6个至386个，这是2009年12月以来的最低水平。 (完)

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