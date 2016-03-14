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亚洲 | 2016年 3月 14日 星期一 14:55 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：聚焦本周多家央行会议

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* 美元/日圆跌0.13%，澳元/美元下滑0.3%，新西兰元/美元跌0.22%，美元/韩元跌0.59%

* 日经指数涨1.74%，中国内地股市上涨1.71%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.71%，美国原油期货跌0.6%，美国十年期公债收益率报1.97%

* 负利率不得民心，日本央行急于辩解

* 美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周料不会升息，但可能会清楚表明只要美国通胀和就业持续走强，海外经济疲弱就不会妨碍其很快升息。

(完)

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