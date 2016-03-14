路透基点：中国奥园首次办理银团贷款，金额为1.8亿美元--TRLPC

路透香港3月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国奥园地产集团首次办理银团贷款，为金额1.80亿美元双档三年期俱乐部贷款，用于偿还既有债务。

南洋商业银行担任牵头行兼簿记行。南洋商业银行(中国)加入担任安排行，中国银行澳门分行担任参贷行。

这笔分期偿还的定期贷款分为A及B两部分，A为1亿美元，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码650个基点，B为8,000万美元，利率为Libor加码500个基点。

A部分在贷款首次动用的12个月后开始偿还，半年一次分五期偿还。

B部分宽限期六个月，之后半年一次分六期偿还。

贷款担保品为中国奥园及其子公司的股票，其子公司亦为担保人。