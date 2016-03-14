路透基点：中国奥园首次办理银团贷款，金额为1.8亿美元--TRLPC

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
路透香港3月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国奥园地产集团首次办理银团贷款，为金额1.80亿美元双档三年期俱乐部贷款，用于偿还既有债务。
南洋商业银行担任牵头行兼簿记行。南洋商业银行(中国)加入担任安排行，中国银行澳门分行担任参贷行。
这笔分期偿还的定期贷款分为A及B两部分，A为1亿美元，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码650个基点，B为8,000万美元，利率为Libor加码500个基点。
A部分在贷款首次动用的12个月后开始偿还，半年一次分五期偿还。
B部分宽限期六个月，之后半年一次分六期偿还。
贷款担保品为中国奥园及其子公司的股票，其子公司亦为担保人。
贷款已于1月29日签约。(完)
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。