全球金市：现货金反弹，市场观望美联储及日本央行会议

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
贵金属市场投资者也在关注日本央行会议。
知情消息人士称，日本央行政策委员会本周料将讨论是否允许900亿美元短期资金免于实施负利率。之前证券行业警告称负利率可能导致投资资金转为银行存款。
“本周有两个央行会议，日本央行今天开始召开为期两天的会议，美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三将宣布利率决议，”MKS Group交易员Sam Laughlin表示。
上述交易员称，1,235美元处的支撑位应使金价在美联储会议声明前保持活跃，1,275-1,280美元可能会成为阻力。
美元相对疲弱，以及重新评定对美国加息的预期，今年迄今已扶助金价反弹逾18%。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，3月8日止当周，对冲基金和资产管理机构所持COMEX黄金多头仓位增至13个月高位。避险买需已将金价推至2015年2月以来高位。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/李爽 审校 王洋/于春红)
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。