版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 14日 星期一 15:12 BJT

全球金市：现货金反弹，市场观望美联储及日本央行会议

贵金属市场投资者也在关注日本央行会议。

知情消息人士称，日本央行政策委员会本周料将讨论是否允许900亿美元短期资金免于实施负利率。之前证券行业警告称负利率可能导致投资资金转为银行存款。

“本周有两个央行会议，日本央行今天开始召开为期两天的会议，美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三将宣布利率决议，”MKS Group交易员Sam Laughlin表示。

上述交易员称，1,235美元处的支撑位应使金价在美联储会议声明前保持活跃，1,275-1,280美元可能会成为阻力。

美元相对疲弱，以及重新评定对美国加息的预期，今年迄今已扶助金价反弹逾18%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，3月8日止当周，对冲基金和资产管理机构所持COMEX黄金多头仓位增至13个月高位。避险买需已将金价推至2015年2月以来高位。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/李爽 审校 王洋/于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐