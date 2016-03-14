金属期市：伦铜接近四个月高位，中国数据和监管层表态缓解疑虑

“房地产和发电量增长的复苏，是经济复苏的佐证，且有利于大宗商品基本面进一步恢复平衡。”

在中国，房地产和发电领域是两大用铜大户，总共占到全球铜需求的逾四分之一。

0740GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持平于每吨4,973美元，距离3月4日触及的四个月高位5,059美元不远。伦铜上个交易日上扬1.6%。

市场交投旺盛，成交量超过8,000口，一位交易商称这是拜空头回补所赐。

其他LME金属方面，期锌 和期铝 小涨。期锡 跃升1.8%，但成交量极其低迷，只有8口。

沪铜 跳涨1%，至每吨37,750元人民币(5,813美元)。