金属期市：伦铜接近四个月高位，中国数据和监管层表态缓解疑虑

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
“房地产和发电量增长的复苏，是经济复苏的佐证，且有利于大宗商品基本面进一步恢复平衡。”
在中国，房地产和发电领域是两大用铜大户，总共占到全球铜需求的逾四分之一。
0740GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持平于每吨4,973美元，距离3月4日触及的四个月高位5,059美元不远。伦铜上个交易日上扬1.6%。
市场交投旺盛，成交量超过8,000口，一位交易商称这是拜空头回补所赐。
其他LME金属方面，期锌 和期铝 小涨。期锡 跃升1.8%，但成交量极其低迷，只有8口。
沪铜 跳涨1%，至每吨37,750元人民币(5,813美元)。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，3月8日止当周，对冲基金和资产管理机构所持COMEX铜期货和期权净多仓增加21,905口至27,862口，创5月以来最高。 (完)
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。