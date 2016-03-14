亚洲钢铁：大连铁矿石期货从14个月高位回落，受钢价下跌拖累

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
人们越发担心，在中国经济有放缓迹象之际，制成钢产品增长正在超过需求的温和增幅，从而导致钢价走软。
“现货钢价格下滑，因需求增长非常缓慢，不足以支撑此前由需求复苏预期所激发的大涨，螺纹钢和铁矿石期货价格因而受到冲击，”一上海的交易员说。
据钢铁指数公司(TSI)，中国天津港交割的现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI上周五下挫2.3%至每吨56.10美元，不过年初以来累计上涨31%，为2016年迄今表现最佳商品。
上海期货交易所主力螺纹钢合约 重挫3.3%，收报每吨1,986元人民币。(完)
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(编译 于春红/艾茂林; 审校 张荻/李爽)
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。