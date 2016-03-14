亚洲钢铁：大连铁矿石期货从14个月高位回落，受钢价下跌拖累

人们越发担心，在中国经济有放缓迹象之际，制成钢产品增长正在超过需求的温和增幅，从而导致钢价走软。

“现货钢价格下滑，因需求增长非常缓慢，不足以支撑此前由需求复苏预期所激发的大涨，螺纹钢和铁矿石期货价格因而受到冲击，”一上海的交易员说。

据钢铁指数公司(TSI)，中国天津港交割的现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI上周五下挫2.3%至每吨56.10美元，不过年初以来累计上涨31%，为2016年迄今表现最佳商品。

上海期货交易所主力螺纹钢合约 重挫3.3%，收报每吨1,986元人民币。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化