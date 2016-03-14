更新版 1-人民币衍生品：美元/人民币一年期掉期跌至近两年低点，可能惯性下滑

* 近期美元走低缓解人民币贬值预期

* 大行打压是这波掉期走低的主因之一

* 外盘止损扩大今日跌幅

* 后期掉期点子还可能继续下滑 (新增更多评论)

路透北京3月14日 - 中国境内美元/人民币一年期掉期 升水周一大幅收跌至近两年新低，市场人士指出，几家大行持续打压是近期美元/人民币掉期走低的直接原因，随着美元弱势令人民币贬值预期暂时缓解，加上外盘美元多头止损，预期掉期水平仍可能继续下滑。

中国境内美元/人民币掉期曲线 1年期升水周一大幅收跌至510点，创近两年新低。短端掉期曲线亦有所下滑。

分析人士指出，由于中资大行持续在掉期市场sell，掉期曲线已严重低于利率平价。市场认为，中资大行打压的背后，是央行在掉期市场近端买进美元释放人民币，亦把干预即期市场的美元通过掉期市场买回以补充弹药，这样亦可暂时缓解外储减少的压力。

“一年期掉期从1800一路砸到500，这个位置严重低于利率平价，现在所有人都在做空掉期，但这个是不正常的...我也想问问他们为什么要sell。”一位股份行交易员称。

另有一外资行交易员指出，离岸美元/人民币掉期点子和在岸价差很大，但受制于央行年初以来的一系列规范跨境资金流动的政策，非贸易的套利渠道基本被掐死，两边价差很难在短期内抹平。

另一方面，中间价定盘星的作用日渐明显，其市场指导的作用亦辐射到衍生品市场，离岸市场现在很大程度都跟随在岸波动。

北京时间16:50，美元/人民币一周期掉期 报20.5个点子，一个月期 报85个点子，一年期 报510点子，较上周五分别下降2.84%、5.56%和20.31%。

而年初至今一年期掉期升水已经回落近六成，降至2014年4月下旬以来最低。

**考虑新的利率平价**

尽管很多交易员认为，目前的掉期升水已经严重低于利率平价水平，但亦有市场人士指出，必须要重新考虑境内市场美元和人民币的流动性变化而带来的利率水平的变化。

一股份行交易员指出，按照利率水平，一年期美元/人民币掉期升水应该在1,000点左右，目前的510的水平主要是因为大行干预所致。

但亦有外资行交易员指出，今天在岸1年期掉期点子因美元多头止损而增加下滑压力，实际上日内1年期掉期点在跌至500点的时候市场出现较强支撑。

而如果考虑当前境内美元和人民币的新的水位，当前美元/人民币1年期掉期升水点子还是“基本符合利率平价”，只不过是新的利率平价。

何为新的利率平价，他解释称，金融债1年期收益率大致在2.3%，境内美元1年期收益在1.5%左右，套用利率平价公式，一年期美元/人民币掉期升水在520点左右。

至于后期掉期点子的走向，市场人士指出，这要看在岸美元的流动性水平，如果还是很紧张，叠加所有的因素，掉期点子还是会继续下行，当前水平就不一定是短期的底部。

数据显示，境内美元/人民币一年期平价期权 双边报价为4.875/5.575，6个月期的平价期权 报价为4.425/5.475，较上周五明显回落。

中国银行间市场周一资金供求稳定，主要回购利率变化不大，隔夜 和七天期点差维持在较窄水平。公开市场方面，仅百亿元的逆回购操作规模，对流动性实际 意义不大，更多作为一种信心支撑工具而延续。