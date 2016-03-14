更正-欧元债市：二线国家公债收益率领跌欧元区，德国公债表现稍逊一筹

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
(更正：因译文有误，内文倒数第三段德国10年期公债收益率跌“1.5个基点”，非“0.15个基点”)
路透伦敦3月14日 - 欧元区二线国家公债收益率周一领跌区欧元区，德国公债的表现欠佳。此前周日的选举中总理梅克尔的保守党在三个地区选举中遭遇失利。
南欧国家被视为上周欧洲央行放松货币政策的最大受益者，这些国家公债的收益率下跌2-5个基点。
不过市场的焦点也集中在德国总理梅克尔领导的基民盟在周日三个地区选举中失利之上。选民通过投票反对她的难民政策，并成群投向反移民的新选择党(AfD)。
这给梅克尔造成巨大打击。
“总的来说，这样的选举结果并不出人意料，但让人吃惊的是AfD赢得这么多票数，梅克尔的党派输得这么惨，”DZ Bank分析师Daniel Lenz说。
指标10年期德债收益率 跌1.5个基点至0.26%，较上个月触及的10个月低点高出逾15个基点，表现逊于多数欧债收益率。法国10年期公债收益率 跌2个基点。
德国/美国10年期公债利差报171个基点，接近逾三个月最阔水平。
西班牙、葡萄牙和意大利10年期公债收益率，跌向上周四欧洲央行(ECB)会议后触及的低位。(完)
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(编译 王洋/艾茂林; 审校 于春红/李爽)
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
0150GMT * 可能还需要一些时间，但美元/日圆现在接近200小时均线 * 该均线切入位现在114.82，即将决定性向上突破？ * 美国公债收益率仍然是关键因素，今日走高，10年期公债目前在2.423%，两年期为1.215% * 115.00前方开始有阻力和卖压，上方有一些停止单 * 日本进口商仍在低接，明天薪酬结算日(Gotobi)会有更多买盘 * 上方亦有选择权相关卖盘，但买盘更大 (完) (编译 张涛；审校 陈宗琦)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23