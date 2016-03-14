更正-欧元债市：二线国家公债收益率领跌欧元区，德国公债表现稍逊一筹

(更正：因译文有误，内文倒数第三段德国10年期公债收益率跌“1.5个基点”，非“0.15个基点”)

路透伦敦3月14日 - 欧元区二线国家公债收益率周一领跌区欧元区，德国公债的表现欠佳。此前周日的选举中总理梅克尔的保守党在三个地区选举中遭遇失利。

南欧国家被视为上周欧洲央行放松货币政策的最大受益者，这些国家公债的收益率下跌2-5个基点。

不过市场的焦点也集中在德国总理梅克尔领导的基民盟在周日三个地区选举中失利之上。选民通过投票反对她的难民政策，并成群投向反移民的新选择党(AfD)。

这给梅克尔造成巨大打击。

“总的来说，这样的选举结果并不出人意料，但让人吃惊的是AfD赢得这么多票数，梅克尔的党派输得这么惨，”DZ Bank分析师Daniel Lenz说。

指标10年期德债收益率 跌1.5个基点至0.26%，较上个月触及的10个月低点高出逾15个基点，表现逊于多数欧债收益率。法国10年期公债收益率 跌2个基点。

德国/美国10年期公债利差报171个基点，接近逾三个月最阔水平。

西班牙、葡萄牙和意大利10年期公债收益率，跌向上周四欧洲央行(ECB)会议后触及的低位。(完)

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