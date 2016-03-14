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债券 | 2016年 3月 14日 星期一 18:08 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元走升逼近一个月高位，跟随风险货币普涨走势

分析师称，在6月23日公投前，英镑走势仍将相对艰难，尤其是如果周三公布的就业数据再次表明，围绕公投的不确定性在拖累英国经济增长减速，那么情况更是如此。

“对英国央行温和立场的预期可能让英镑兑其他风险相关货币承压，尤其是如果就业数据不那么强劲的话，”花旗策略师Josh O' Byrne表示。

英镑兑美元 跌不到0.1%报1.4380，兑欧元 涨0.1%至0.7737英镑。

咨询机构NEPC首席投资总监Tim McCusker表示，他建议客户对冲英镑曝险。英镑自12月初以来已跌近9%。(完)

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