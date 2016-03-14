欧洲汇市：英镑兑美元走升逼近一个月高位，跟随风险货币普涨走势

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
分析师称，在6月23日公投前，英镑走势仍将相对艰难，尤其是如果周三公布的就业数据再次表明，围绕公投的不确定性在拖累英国经济增长减速，那么情况更是如此。
“对英国央行温和立场的预期可能让英镑兑其他风险相关货币承压，尤其是如果就业数据不那么强劲的话，”花旗策略师Josh O' Byrne表示。
英镑兑美元 跌不到0.1%报1.4380，兑欧元 涨0.1%至0.7737英镑。
咨询机构NEPC首席投资总监Tim McCusker表示，他建议客户对冲英镑曝险。英镑自12月初以来已跌近9%。(完)
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“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
0150GMT * 可能还需要一些时间，但美元/日圆现在接近200小时均线 * 该均线切入位现在114.82，即将决定性向上突破？ * 美国公债收益率仍然是关键因素，今日走高，10年期公债目前在2.423%，两年期为1.215% * 115.00前方开始有阻力和卖压，上方有一些停止单 * 日本进口商仍在低接，明天薪酬结算日(Gotobi)会有更多买盘 * 上方亦有选择权相关卖盘，但买盘更大 (完) (编译 张涛；审校 陈宗琦)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23