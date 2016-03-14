马来西亚期市：棕榈油期货下滑，受需求迟缓拖累

路透吉隆坡3月14日 - 马来西亚棕榈油期货周一追随原油和豆油跌势而下滑，此外也受累于需求放缓。今日棕榈油盘初曾升至一个月高位，受上周公布的产出放缓的预测支撑。

马来西亚5月棕榈油期货 收盘时下跌0.6%至2,593马币，盘中一度升至2,632马币的一个月高位。

成交量为42,939口。

“市场追随原油和美国豆油的跌势...出口预估表明了放缓的态势，”一位吉隆坡的交易员说。

“还有就是超买盘面下的技术性卖盘。”

上周棕榈油价格上涨，因当时吉隆坡举行的一行业会议上，专家预测6月前棕榈油的交投区间将介于2,700-3,000马币，以厄尔尼诺(圣婴)现象预计会对单产构成不利影响，进而降低年度产量。

2016年棕榈油产量预计会下降200-300万吨。

另一位交易员表示，稍早看涨的人气一度支撑市场，但随后因需求放缓而下滑。

船货验证机构的数据显示，3月前10日马来西亚棕榈油出口较上个月同期大幅增长，但交易员表示需求仍然迟滞，因这是建立在2月基数较低基础之上的。

大连5月豆油期货 和芝加哥豆油合约 均下跌0.3%。(完)

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