欧元债市：二线公债收益率领跌，受助于ECB刺激计划

路透伦敦3月14日 - 二线欧元区公债收益率周一领跌欧元区债市，受上周欧洲央行(ECB)货币刺激计划提振，投资者认为南欧经济体将在该计划中得益最大。

德国公债是市场焦点所在，开盘时德债跑输其他欧洲公债，因周日的选举中总理梅克尔的政党在三个地区选举中遭遇失利。

10年期南欧国家公债收益率下跌3-6个基点不等，10年期葡萄牙公债 收益率报2.77%，离上周四欧洲央行政策会议后触及的五周低点不远。

“欧洲央行宽松政策需要时间来产生影响，看来宽松计划的安排将扶助二线欧洲国家，这应该对二线欧元区公债提供支撑，”德国商业银行利率策略师David Schnautz说。

尤其是，欧洲央行扩大月度购债计划规模和鼓励银行向企业提供贷款，被认为这将有利南欧经济体。

在这背景下，二线欧债和最高评级的德债利差收窄。

10年期意大利公债/德债利差 收窄至约两个月最窄水准103个基点。10年期葡萄牙公债/德债利差收窄至250个基点，为逾一个月来最窄水准。

德国周日进行的三个地区选举中，总理默克尔所在的基民盟（CDU）遭遇连续失利，选民通过投票反对她的难民政策，并成群投向反移民的新选项党（AfD）。