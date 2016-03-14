欧元债市：二线公债收益率领跌，受助于ECB刺激计划

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
路透伦敦3月14日 - 二线欧元区公债收益率周一领跌欧元区债市，受上周欧洲央行(ECB)货币刺激计划提振，投资者认为南欧经济体将在该计划中得益最大。
德国公债是市场焦点所在，开盘时德债跑输其他欧洲公债，因周日的选举中总理梅克尔的政党在三个地区选举中遭遇失利。
10年期南欧国家公债收益率下跌3-6个基点不等，10年期葡萄牙公债 收益率报2.77%，离上周四欧洲央行政策会议后触及的五周低点不远。
“欧洲央行宽松政策需要时间来产生影响，看来宽松计划的安排将扶助二线欧洲国家，这应该对二线欧元区公债提供支撑，”德国商业银行利率策略师David Schnautz说。
尤其是，欧洲央行扩大月度购债计划规模和鼓励银行向企业提供贷款，被认为这将有利南欧经济体。
在这背景下，二线欧债和最高评级的德债利差收窄。
10年期意大利公债/德债利差 收窄至约两个月最窄水准103个基点。10年期葡萄牙公债/德债利差收窄至250个基点，为逾一个月来最窄水准。
德国周日进行的三个地区选举中，总理默克尔所在的基民盟（CDU）遭遇连续失利，选民通过投票反对她的难民政策，并成群投向反移民的新选项党（AfD）。
德债开盘时表现落后，但10年期德债尾盘收低2个基点，报0.26%，和10年期法国公债 跌幅一致。(完)
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
0150GMT * 可能还需要一些时间，但美元/日圆现在接近200小时均线 * 该均线切入位现在114.82，即将决定性向上突破？ * 美国公债收益率仍然是关键因素，今日走高，10年期公债目前在2.423%，两年期为1.215% * 115.00前方开始有阻力和卖压，上方有一些停止单 * 日本进口商仍在低接，明天薪酬结算日(Gotobi)会有更多买盘 * 上方亦有选择权相关卖盘，但买盘更大 (完) (编译 张涛；审校 陈宗琦)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23