纽约期市：原糖升至年内高位，因供应前景收紧

路透纽约/伦敦3月14日 - 洲际交易所(ICE)原糖周一延续涨势，升至年内最高水准，此前两名分析师上调全球供应缺口预估，而阿拉比卡咖啡从上日急升中获得上行动能，触及两个月高位。

可可价格转升，延续稳定上行走势，升至两个半月高位，由以英镑交易的伦敦可可市场领涨，英镑兑美元 下跌，支撑伦敦可可市场。

荷兰合作银行和F.O. Licht对2015/16年全球供应缺口预估大于之前预期，这支撑期糖价格。荷兰合作银行将预估从470万吨上调至680万吨，F.O. Licht将预估从650万吨上调至720万吨。

5月原糖期货 收涨0.29美分，或1.9%，报每磅15.42美分，此为年内最高水准。

近月合约今日高位在15.44美分，追平12月31日的高位，形成双重顶，可能对近月合约带来技术性阻力，尽管收在15美分心理关口之上被视为利多。

上周五稍晚公布的数据显示，投机者净多头头寸增幅大于预期，也给市场带来利多。

5月白糖期货 收涨5.10美元，或1.2%，报每吨438.50美元，盘中触及2014年11月来最高439.20美元，该合约也形成双重顶。

咖啡期货延续涨势，巴西天气持续干燥和对越南乾旱天气的担心，支撑罗布斯塔咖啡市场。

5月罗布斯塔咖啡 收涨11美元，或0.8%，报每吨1,438美元，此前触及三周高位1,444美元。

5月阿拉比卡咖啡 收涨1.4美分，或1.1%，报每磅1.272美元，盘中升至1月4日以来的最高1.277美元。

5月伦敦可可 收高29英镑，或1.3%，报每吨2,254英镑，为去年12月31日来最高。

5月纽约可可 收高19美元，或0.6%，报每吨3,081美元，为1月5日来最高水准。(完)

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