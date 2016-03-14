美国债市：公债价格小升，投资者在FOMC会议前调整头寸

* 交易商关注周二和周三美联储会议，以寻找利率路径的线索

* CRT称美国经济改善，所以美联储可能不会那么鸽派

路透纽约3月14日 - 美国公债价格周一上涨，上周遭大举抛售后反弹，因在本周为期两日的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议前，投资者试图将持仓恢复至中性水平。

长期公债收益率在四日内首次下跌。分析师表示，油价下跌也向公债收益率施压。

指标10年期公债收益率周五触及五周高位，限制欧洲央行出台一系列刺激举措，以重振疲弱的欧元区经济引发的公债普遍升势。上周欧洲央行的行动提振股市等风险较高资产，压低诸如美国公债等避险资产。今日，美国公债收益率回吐上周的涨幅。

Action Economics全球固定收益董事总经理Kim Rupert说，鉴于2月美国非农就业报告强劲，市场可能过度消化美联储加息前景。

投资者预计美联储将在周三宣布维持利率不变，他们将焦点转向FOMC政策声明，FOMC可能会下调今年加息次数预期。

不过，自美联储在1月政策会议上对美国经济近期放缓、通胀下降，以及中国和油价等外在因素表示关注后，情况已有所回稳。

“坦白说，我们预计市场人气不会有大的转变，如果任何转变的话，那就是风险资产在美联储两次会议期间有所企稳，这抵销了金融市况收紧这一令人担忧的状况，”CRT Capital周一在一份研究报告中说。

“这暗示此次美联储声明可能不会那么鸽派，但声明将需对经济前景表示适度的谨慎，以便为此次不收紧政策提供理据。”

Action Economics的Rupert认为，美联储将在今年6月和9月再加息两次，Rupert补充说，美国经济表现大致符合预期，通胀加速升向2%的目标。她说，2%的通胀目标更像是一个中期前景。

指标10年期公债 价格尾盘上涨4/32，收益率从周五的1.993%降至1.960%。

30年期公债 价格尾盘上涨10/32，收益率从周五尾盘的2.762%降至2.730%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-19/32 0.960

五年期公债 98-10/32 (+01/32) 1.478

10年期公债 96-32/32 (+05/32) 1.961

30年期公债 95-10/32 (+11/32) 2.730(完)

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