美国债市：公债价格小升，投资者在FOMC会议前调整头寸

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
* 交易商关注周二和周三美联储会议，以寻找利率路径的线索
* CRT称美国经济改善，所以美联储可能不会那么鸽派
路透纽约3月14日 - 美国公债价格周一上涨，上周遭大举抛售后反弹，因在本周为期两日的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议前，投资者试图将持仓恢复至中性水平。
长期公债收益率在四日内首次下跌。分析师表示，油价下跌也向公债收益率施压。
指标10年期公债收益率周五触及五周高位，限制欧洲央行出台一系列刺激举措，以重振疲弱的欧元区经济引发的公债普遍升势。上周欧洲央行的行动提振股市等风险较高资产，压低诸如美国公债等避险资产。今日，美国公债收益率回吐上周的涨幅。
Action Economics全球固定收益董事总经理Kim Rupert说，鉴于2月美国非农就业报告强劲，市场可能过度消化美联储加息前景。
投资者预计美联储将在周三宣布维持利率不变，他们将焦点转向FOMC政策声明，FOMC可能会下调今年加息次数预期。
不过，自美联储在1月政策会议上对美国经济近期放缓、通胀下降，以及中国和油价等外在因素表示关注后，情况已有所回稳。
“坦白说，我们预计市场人气不会有大的转变，如果任何转变的话，那就是风险资产在美联储两次会议期间有所企稳，这抵销了金融市况收紧这一令人担忧的状况，”CRT Capital周一在一份研究报告中说。
“这暗示此次美联储声明可能不会那么鸽派，但声明将需对经济前景表示适度的谨慎，以便为此次不收紧政策提供理据。”
Action Economics的Rupert认为，美联储将在今年6月和9月再加息两次，Rupert补充说，美国经济表现大致符合预期，通胀加速升向2%的目标。她说，2%的通胀目标更像是一个中期前景。
指标10年期公债 价格尾盘上涨4/32，收益率从周五的1.993%降至1.960%。
30年期公债 价格尾盘上涨10/32，收益率从周五尾盘的2.762%降至2.730%。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-19/32 0.960
五年期公债 98-10/32 (+01/32) 1.478
10年期公债 96-32/32 (+05/32) 1.961
30年期公债 95-10/32 (+11/32) 2.730(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 母红)
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
0150GMT * 可能还需要一些时间，但美元/日圆现在接近200小时均线 * 该均线切入位现在114.82，即将决定性向上突破？ * 美国公债收益率仍然是关键因素，今日走高，10年期公债目前在2.423%，两年期为1.215% * 115.00前方开始有阻力和卖压，上方有一些停止单 * 日本进口商仍在低接，明天薪酬结算日(Gotobi)会有更多买盘 * 上方亦有选择权相关卖盘，但买盘更大 (完) (编译 张涛；审校 陈宗琦)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23